港聞

港聞二

推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推

【明報專訊】候任特首李家超提倡在公營房屋項目更廣泛使用「組裝合成建築法」（MiC）和「建築信息模擬」（BIM），縮短建築時間。房屋署副署長（發展及建築）梁健文接受本報專訪時表示，預計未來10年可利用MiC方法興建約2萬個公營房屋單位，並推出實驗項目，測試包括在市區應用的可行性，若MiC在時間上可加快，質素相若，可在原來2萬伙之上加推項目。但預料初時成本較傳統方法貴「百分之幾十，起碼10%以上」。

明報記者 曾偉龍

房署預計未來10年可提供2萬個以MiC興建的單位，集中在新發展區，相關工期估計縮減兩個月。梁健文表示，MiC建築方法在公營房屋是新事物，目前落成的最高項目亦只是17層，較一般公營房屋項目矮，而落成的MiC混凝土項目亦只有兩個。

房署將在3個公屋項目試用MiC方法，梁健文表示，經過模型試驗，MiC有建造精準度和接駁位等問題，因建築「愈高會愈斜，需要很精準才攝到東西入去」，興建首個12層高的東涌第99區MiC公屋項目時，便需解決上述技術困難，而該項目樓層不高，附近有存放組件位置，適合作MiC試驗。

藍田項目測試鬧市組裝效率

他續說，過去房署有不少地盤位於繁忙、道路網絡不足的市區，故另一個試驗項目是位於藍田的德田街項目，該項目高33層，附近沒有儲存空間，需以物流系統解決，「組件一運來就要上去（安裝），下一件運到來亦要即刻吊上去」，試驗在極繁忙的道路網絡下是否可做到房署現時每6個工作天興建1層的效率，以及高層結構是否可以做到。他相信，承建商或在新界設置暫存倉庫，再運用實時監察等科技，安排車輛有序運送組件到工地安裝。

涉及約1400個單位的觀塘安達臣道石礦場R2-6、R2-7項目亦是MiC試驗項目。梁健文說，項目與附近以傳統方法興建的公屋條件相若，故可對比兩者的建屋時間、工人使用和成本等。

成本方面，梁說MiC建屋成本受制上游生產力，相較傳統方法「是一個較大的價錢」，「不會貴到兩倍這麼多，相信是（貴）百分之幾十，不過幾十有幾多連我們都掌握不到，但我覺得起碼10%以上」，待長遠市場成熟、生產力增加後，價錢便會回落。

梁健文：料初期成本貴起碼一成

房委會未來10年將興建約33萬個單位，其中約23萬個集中於後5年落成。梁健文表示，若經過試驗後，MiC可加快建屋時間，建屋質素相若，房署亦不止看價錢，可在原預計的2萬單位之上加推MiC項目，若市區項目實驗可行，未來合適的市區地盤亦可應用，但實際數字需視乎未來土地供應，以及生產線配合。但他指出，部分地盤較難應用，例如斜坡和位於道路彎位、拖架難以駛入的地盤。

房署亦已在建造項目中使用BIM（建築信息模擬），梁健文表示，BIM三維模型有助大廈設計，協助找出規劃錯誤，節省在施工階段修改的時間，房署前年起已全面使用；BIM亦可配合「實境捕捉」，透過掃描實境與BIM資料對比，方便規劃，亦可加上航拍技術，驗收大廈外牆。梁續稱，房署亦已引入機械人使用，例如前年招標時已建議承建商使用機械人為內牆、外牆噴油漆和鋪地磚，皇后山邨亦使用了機械人替代工人在升降機槽的鑽螺絲孔工作。

梁健文表示，科技應用可提高設計建造質素，提升安全，亦可節省工時，而機械人的使用亦可減少工人不足對工期的影響。

相關字詞﹕梁健文 建築信息模擬 組裝合成建築法

上 / 下一篇新聞

劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」
新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
工場製冰毒 3人囚28至29年
工場製冰毒 3人囚28至29年
纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查
纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
海關檢40噸走私凍肉
海關檢40噸走私凍肉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸