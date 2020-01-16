推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推

明報記者 曾偉龍

房署預計未來10年可提供2萬個以MiC興建的單位，集中在新發展區，相關工期估計縮減兩個月。梁健文表示，MiC建築方法在公營房屋是新事物，目前落成的最高項目亦只是17層，較一般公營房屋項目矮，而落成的MiC混凝土項目亦只有兩個。

房署將在3個公屋項目試用MiC方法，梁健文表示，經過模型試驗，MiC有建造精準度和接駁位等問題，因建築「愈高會愈斜，需要很精準才攝到東西入去」，興建首個12層高的東涌第99區MiC公屋項目時，便需解決上述技術困難，而該項目樓層不高，附近有存放組件位置，適合作MiC試驗。

藍田項目測試鬧市組裝效率

他續說，過去房署有不少地盤位於繁忙、道路網絡不足的市區，故另一個試驗項目是位於藍田的德田街項目，該項目高33層，附近沒有儲存空間，需以物流系統解決，「組件一運來就要上去（安裝），下一件運到來亦要即刻吊上去」，試驗在極繁忙的道路網絡下是否可做到房署現時每6個工作天興建1層的效率，以及高層結構是否可以做到。他相信，承建商或在新界設置暫存倉庫，再運用實時監察等科技，安排車輛有序運送組件到工地安裝。

涉及約1400個單位的觀塘安達臣道石礦場R2-6、R2-7項目亦是MiC試驗項目。梁健文說，項目與附近以傳統方法興建的公屋條件相若，故可對比兩者的建屋時間、工人使用和成本等。

成本方面，梁說MiC建屋成本受制上游生產力，相較傳統方法「是一個較大的價錢」，「不會貴到兩倍這麼多，相信是（貴）百分之幾十，不過幾十有幾多連我們都掌握不到，但我覺得起碼10%以上」，待長遠市場成熟、生產力增加後，價錢便會回落。

梁健文：料初期成本貴起碼一成

房委會未來10年將興建約33萬個單位，其中約23萬個集中於後5年落成。梁健文表示，若經過試驗後，MiC可加快建屋時間，建屋質素相若，房署亦不止看價錢，可在原預計的2萬單位之上加推MiC項目，若市區項目實驗可行，未來合適的市區地盤亦可應用，但實際數字需視乎未來土地供應，以及生產線配合。但他指出，部分地盤較難應用，例如斜坡和位於道路彎位、拖架難以駛入的地盤。

房署亦已在建造項目中使用BIM（建築信息模擬），梁健文表示，BIM三維模型有助大廈設計，協助找出規劃錯誤，節省在施工階段修改的時間，房署前年起已全面使用；BIM亦可配合「實境捕捉」，透過掃描實境與BIM資料對比，方便規劃，亦可加上航拍技術，驗收大廈外牆。梁續稱，房署亦已引入機械人使用，例如前年招標時已建議承建商使用機械人為內牆、外牆噴油漆和鋪地磚，皇后山邨亦使用了機械人替代工人在升降機槽的鑽螺絲孔工作。

梁健文表示，科技應用可提高設計建造質素，提升安全，亦可節省工時，而機械人的使用亦可減少工人不足對工期的影響。