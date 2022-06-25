港聞

港聞二

纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查

【明報專訊】元朗朗屏港鐵站附近一條中電電纜橋周二起火，導致天水圍、元朗及屯門一度大規模停電，中電昨表示已向政府提交初步報告，起火前天水圍、元朗及屯門一帶電網運作正常，尚在調查起火原因。中電又稱，電纜橋內3組13.2萬伏特的高壓電纜損毁正重新鋪設，第一組電纜昨已通電，目標下周二（28日）或之前完成餘下兩組電纜通電工作。

中電昨表示，就元朗電纜橋起火事故，昨午已向政府提交初步報告，交代事件經過、電纜橋圖則、運作情况、維修和檢查紀錄、復電詳情和優次，以及復修工程計劃等。中電稱，火警發生前，位於天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，尚在調查起火原因。發言人稱，會按政府要求提交進一步報告。

政府：已收報告 促訂改善措施

政府發言人稱，已收到中電報告，正審視報告以評估事故詳情，有需要時會要求中電澄清資料或在詳細報告內作進一步交代，並會敦促電力公司制定施行全面的改善措施，防止同類事故再次發生。

機電署表示，事故涉3組13.2萬伏特及9組1.1萬伏特的高壓電纜，情况十分罕見，據中電報告，事發前電纜並沒有不正常的超載或電壓過高，橋內電纜亦沒有電纜接駁位，中電最近一次檢查電纜橋為去年11月，事發前沒任何工程。

中電正對電纜橋做緊急外圍加固工程，以便安全進入橋內調查事故成因。機電署已責成中電盡快調查，並於事故後兩周內提交詳細報告及改善方案。署方稱，事故後即時要求中電為所有類似設計的電纜橋設施特別檢查，有關檢查已完成，全部在正常的安全操作狀態，亦已加強例行檢查。機電署會抽查檢查工作，沒發現不正常。

此外，渠務署稱，已與中電協商電纜橋清理事宜，中電初步預計如天氣許可，可於約一周內清理。

相關字詞﹕電纜橋 環境局 中電電纜橋火警 中電

上 / 下一篇新聞

劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」
新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
工場製冰毒 3人囚28至29年
工場製冰毒 3人囚28至29年
推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推
推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
海關檢40噸走私凍肉
海關檢40噸走私凍肉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸