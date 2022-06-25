纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查

中電昨表示，就元朗電纜橋起火事故，昨午已向政府提交初步報告，交代事件經過、電纜橋圖則、運作情况、維修和檢查紀錄、復電詳情和優次，以及復修工程計劃等。中電稱，火警發生前，位於天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，尚在調查起火原因。發言人稱，會按政府要求提交進一步報告。

政府：已收報告 促訂改善措施

政府發言人稱，已收到中電報告，正審視報告以評估事故詳情，有需要時會要求中電澄清資料或在詳細報告內作進一步交代，並會敦促電力公司制定施行全面的改善措施，防止同類事故再次發生。

機電署表示，事故涉3組13.2萬伏特及9組1.1萬伏特的高壓電纜，情况十分罕見，據中電報告，事發前電纜並沒有不正常的超載或電壓過高，橋內電纜亦沒有電纜接駁位，中電最近一次檢查電纜橋為去年11月，事發前沒任何工程。

中電正對電纜橋做緊急外圍加固工程，以便安全進入橋內調查事故成因。機電署已責成中電盡快調查，並於事故後兩周內提交詳細報告及改善方案。署方稱，事故後即時要求中電為所有類似設計的電纜橋設施特別檢查，有關檢查已完成，全部在正常的安全操作狀態，亦已加強例行檢查。機電署會抽查檢查工作，沒發現不正常。

此外，渠務署稱，已與中電協商電纜橋清理事宜，中電初步預計如天氣許可，可於約一周內清理。