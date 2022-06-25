中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡

中聯辦各商會截稿前未回覆

本報昨向中聯辦查詢有否舉行相關會議，並以電郵向香港歐洲商務協會、美國商會及英商會查詢有否出席會議，至截稿前沒有回覆。

彭博報道指，中聯辦於候任特首李家超上任前，約見駐港外國商會，查詢商會在港及內地營商的挑戰，而報道稱與會商會回應中聯辦指，希望盡快終止所有檢疫隔離措施。報道引述與會商會代表表示，會面長達90分鐘，並以英語進行，會議主要談及五大議題，包括商會對港府加強本地營商環境的建議，以及在內地營商的情况。報道稱，出席會議的中聯辦官員以聆聽為主，其他工作人員負責記錄，令與會商會代表不確定中聯辦會否對他們的建議採取任何行動。

陳振英認為，駐港外國商會的建議過於進取，現時第五波疫情反彈，特區政府難在疫情發展和通關之間取得平衡。他解釋稱，終止隔離檢疫措施或會令新冠確診個案上升，不符內地動態清零策略，將令與內地通關無期，他估計有關會面談及檢疫的折衷辦法。

陳振英：中聯辦晤商會 發放良好信息

陳振英又認為，中聯辦與商會會面顯示，中央希望香港盡快走出經濟陰霾，而中聯辦與外國商會會面正是發放良好信息。他希望中央聆聽意見後，會推出跟進措施，相信就算最終未能做到外國商會的建議，都能向目標靠近一步。陳振英建議政府，應同時增加隔離酒店供應，並檢視航班供應等配套，以吸引外商來港。