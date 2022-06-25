購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症

美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，美國本周三單日增約13萬宗新冠個案，7天平均增約9.7萬宗，而上周有約35%新感染涉BA.4和BA.5，較前一周增12%。新加坡衛生部周二表示，該國上周社區感染個案上升23%，有約三成新增個案涉BA.4和BA.5，新加坡周四的7天平均新症近5000宗。

莫德納二代疫苗 望今秋推出

莫德納（Moderna）周三表示，公司開發針對Omicron的二代疫苗對BA.4和BA.5的反應雖比應對BA.1稍遜色，但仍觸發強烈抗體反應，相信能提供持久預防感染的保護。莫德納擬數周內將新疫苗交各國審批，並於今秋推出。

許樹昌昨向本報解釋，BA.4及BA.5潛伏期一般較短，中位數為2至3日，並引述美國最新研究數據稱，在自然感染或接種現有新冠疫苗後，針對BA.4和BA.5的中和抗體僅為針對BA.1和BA.2的三分之一。對於應否盡快採購有效預防BA.4和BA.5的第二代疫苗，許稱「無得急」，須待藥廠完成研發，相信特區政府在採購前會檢視最新數據。

許樹昌強調，有第二代疫苗之前，應續推高第三針接種率，及讓高危群組如院友打第四針，強調接種復必泰引發T細胞反應，有效減低染BA.4和BA.5後重症風險，重申現時應專注減低入院、重症和死亡風險。

（新冠疫情）