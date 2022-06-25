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BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針

【明報專訊】本港昨增5宗懷疑感染新型冠狀病毒變異病毒株Omicron BA.4或BA.5的本地個案，創單日新高，更是首次有疑帶BA.4或BA.5抵港者，完成檢疫後構成本地傳播。昨另增21宗疑帶Omicron BA.2.12.1的本地個案，其中首見安老院舍院友受感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信，檢疫酒店、機場已攔截大部分BA.4及BA.5輸入個案；政府專家顧問許樹昌則稱，近日BA.4或BA.5本地個案增加，不排除病毒將流入院舍，屆時或需安排更多院友檢疫，建議須盡快讓院友接種第四劑新冠疫苗。

增5宗本地BA.4/5 單日新高

衛生防護中心昨公布1860宗個案，當中1721宗屬本地個案。本地個案中，有三組共5名患者疑帶變異病毒株Omicron BA.4或BA.5，包括一名住元朗、49歲冠忠巴士男司機，患者上班時負責接載檢疫旅客至酒店。張竹君補充，男患者本周二（21日）檢測陽性，工作時會穿著全套保護衣，惟有可能穿戴衣物或接觸旅客時感染，他工作時主要買外賣，並於空曠地方用膳。

本港自4月中起共錄過百宗BA.4和BA.5，偶有零星本地感染（見表及另稿）。

其餘4名患者則與完成檢疫的輸入個案相關，屬相關病毒株首次有個案完成檢疫後導致本地傳播。其中一名患者為86歲婦人，同住者本月10日由印尼返港，完成檢疫後於抵港第9天檢測呈陽性，二人除檢測外均逗留在家。86歲婦人送檢疫中心後入院，至昨情况穩定。

另外，一名由馬來西亞返港患者完成檢疫後，於抵港第9日（6月20日）檢測陽性，同住的一家三口亦染疫。被問到本港是否需要收緊外防檢疫措施，以防變種病毒流入本港時，張竹君稱，現時在檢疫酒店、機場已攔截大部分輸入個案，相信昨公布的個案只屬「小部分」。

21宗BA.2.12.1 安老院舍首現個案

另外，防護中心公布再有21宗疑帶Omicron BA.2.12.1的本地個案，繼日前有殘疾院舍職員疑染相關病毒株， BA.2.12.1首次流入安老院舍，並有院友感染。張竹君昨公布，屯門富泰護理安老院累計有8名院友及4名職員染疫，其中一院友疑染BA.2.12.1，該院舍約有40名院友、10名職員須接受檢疫，中心暫未掌握院內傳播途徑。

同涉BA.2.12.1的屯門卓爾廣場海港酒家，增7名食客及3名密切接觸者染疫，群組累計33名食客、4名密切接觸者檢測陽性。張竹君表示，在酒家檢取的19個環境樣本均呈陰性，中心暫未掌握源頭個案，而據疫苗通行證紀錄，爆疫當晚約有270人用膳，相關人須強檢。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，BA.4或BA.5會否成為本地主流病毒株仍有待觀察，而該兩種亞型潛伏期一般較短，兩名於第9日檢測陽性的患者有可能是在檢疫酒店受感染，需留待病毒全基因分析確認。他提到近日愈來愈多本地個案，不排除會令BA.4或BA.5流入院舍，並引述藥廠數據顯示，兩劑復必泰疫苗對防止該兩種亞系引發重症住院的效果達87%，強調應盡快讓院友接種第三及第四針，並讓患者及時服用口服藥。

許亦建議繼續為院友每天安排快速測試，若呈陽性應安排核酸檢測及病毒基因排序，以了解BA.4或BA.5有否流入院舍，一旦發現或須安排更多院友檢疫。

明報記者

（新冠疫情）

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