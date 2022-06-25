港聞

港聞二

在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意

【明報專訊】近年進駐香港的內地媒體大增，央媒、省市級媒體紛紛南下，政府記者會亦不乏內媒記者提問。據政府新聞處向本報提供的資料，2019年起在港內地傳媒數目較2018年增加逾一倍。研究港澳事務多年的時事評論員劉銳紹接受本報訪問稱，中央近年要全面落實香港的管治權，治港政策有着結構改變，需大量內媒在港營造出「全國響應，萬眾歸心」的宣傳氣勢，即使香港人未必會閱讀內媒新聞，中央並不在乎。

向政府新聞處登記的傳媒可使用該處的新聞發布系統收取政府新聞稿等資訊。根據本報向該處取得最近10年用戶名單，今年截至5月5日，註冊的本地、海外及內地媒體分別有94間、71間及45間；2012年則分別為51間、61間及18間，以內地媒體增幅最大，比10年前增加逾一倍，大部分是於2019年加入系統，而該年新增的25間內地傳媒中，大多是隸屬中央或省市級政府的官媒。

3功能：配合輿論經貿交流接線統戰

劉銳紹認為，內媒在港有三大功能。第一是按照中央不同政策，和新華社達成一致口徑，配合中央輿論的部署；其次，地方省級媒體會為香港和所屬地區增加經貿聯繫，例如北京、上海等地方訪問團來港交流，就會由地方媒體報道，促進經貿交流。另外，內媒亦會完成當地政府或派出機構指派的任務，他以自己以往在《文匯報》的經驗舉例，例如幫助了解香港各界人脈關係，物色投資者到當地投資，或邀請他們當政協，起統戰作用。

劉銳紹指出，「（內媒的）空間佔有率高，但滲透率很小」，縱使數目增加，但港人大多不閱讀內媒新聞。即使如此，他認為中央政府已達到以上3個功能，對中央來說沒浪費資源，港人實際上有否閱讀內媒新聞，中央其實「唔care（在意）」。

（回歸25年 危與機）

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