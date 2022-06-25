新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」

香港新聞自由如何從20名之內跌至148位？艾瑋昂稱，由2002至2019年香港新聞自由慢慢衰退，廣告商被施壓、媒體被收購，媒體面對愈來愈多掣肘，2014年佔領運動中的「七警案」開始出現對記者的暴力行為，翌年排名跌了9位，但整體改變速度仍緩慢。到了2020至2022年，示威中出現大量對傳媒的暴力事件，而《港區國安法》實施，政府大規模向媒體和記者執法，《蘋果日報》創辦人黎智英被捕，兩間媒體被迫關閉，部分小型傳媒因恐懼自行停運，2020、2021年排名跌至80位。

一年跌68名 稱通常因威權接管或戰爭

至今年，香港新聞自由指數暴跌68位排148，艾瑋昂形容如此急跌以往亦曾出現，但通常是「一個威權政府接管民主政府，或是出現戰爭（an authoritarian government takes over a democratic government or when there's a war）」。

瑞凱德則認為，比起不少東南亞國家，香港仍有一定程度新聞自由，但亦認同近年每况愈下，「除傳媒機構倒閉，還有記者因在記者會問了尖銳問題而受滋擾、外國記者工作簽證被拒、調查報道所需的車牌和公司查冊設更多限制，這些都讓新聞自由如遭千刀萬剮」。

FCC主席籲靠近紅線但勿為報道繫獄

瑞凱德於昔日訪問中形容記者自劃紅線是最危險的事，現時他則不諱言在國安法下，所有人都在自我審查以免誤墮法網，「他們（官方）任由界線模糊，像是說『你們（記者）自己知道該怎麼做』」。接下來的25年，等待傳媒的會是什麼？瑞凱德笑稱自己無「水晶球」，但短期內不見得會好轉，「我們即管看看這些事情到底是打壓新聞自由的終點，還是開端」。

被問到新時代下新聞工作者應如何自處，本身是香港大學新聞及傳媒研究中心總監的瑞凱德稱，會告訴學生「要明白風險、保持謹慎，並嘗試盡量靠近紅線，做值得做的報道」，同時勿令自己身陷囹圄，稱每個人有自己對於風險的評估，「但不值得為報道而入獄」。他說現時難有具體方案應對，「我們都正在學習與新的規條共舞」。

（回歸25年 危與機）