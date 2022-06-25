港聞

港聞二

新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」

【明報專訊】無國界記者自2002年起為全球百多個國家或地區評估「新聞自由指數」，香港由20年前排名18位（屬亞洲最自由地區）跌至今年148位。該組織的東亞辦事處主任艾瑋昂（Cédric Alviani）接受本報訪問時形容，這樣的下跌幅度全球「幾乎史無前例（almost unprecedented）」。香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德（Keith Richburg）認為，香港的指數得分「可能（被評得）太低」，但形容香港新聞自由近年如同遭千刀萬剮（death by a thousand cuts）。

香港新聞自由如何從20名之內跌至148位？艾瑋昂稱，由2002至2019年香港新聞自由慢慢衰退，廣告商被施壓、媒體被收購，媒體面對愈來愈多掣肘，2014年佔領運動中的「七警案」開始出現對記者的暴力行為，翌年排名跌了9位，但整體改變速度仍緩慢。到了2020至2022年，示威中出現大量對傳媒的暴力事件，而《港區國安法》實施，政府大規模向媒體和記者執法，《蘋果日報》創辦人黎智英被捕，兩間媒體被迫關閉，部分小型傳媒因恐懼自行停運，2020、2021年排名跌至80位。

一年跌68名 稱通常因威權接管或戰爭

至今年，香港新聞自由指數暴跌68位排148，艾瑋昂形容如此急跌以往亦曾出現，但通常是「一個威權政府接管民主政府，或是出現戰爭（an authoritarian government takes over a democratic government or when there's a war）」。

瑞凱德則認為，比起不少東南亞國家，香港仍有一定程度新聞自由，但亦認同近年每况愈下，「除傳媒機構倒閉，還有記者因在記者會問了尖銳問題而受滋擾、外國記者工作簽證被拒、調查報道所需的車牌和公司查冊設更多限制，這些都讓新聞自由如遭千刀萬剮」。

FCC主席籲靠近紅線但勿為報道繫獄

瑞凱德於昔日訪問中形容記者自劃紅線是最危險的事，現時他則不諱言在國安法下，所有人都在自我審查以免誤墮法網，「他們（官方）任由界線模糊，像是說『你們（記者）自己知道該怎麼做』」。接下來的25年，等待傳媒的會是什麼？瑞凱德笑稱自己無「水晶球」，但短期內不見得會好轉，「我們即管看看這些事情到底是打壓新聞自由的終點，還是開端」。

被問到新時代下新聞工作者應如何自處，本身是香港大學新聞及傳媒研究中心總監的瑞凱德稱，會告訴學生「要明白風險、保持謹慎，並嘗試盡量靠近紅線，做值得做的報道」，同時勿令自己身陷囹圄，稱每個人有自己對於風險的評估，「但不值得為報道而入獄」。他說現時難有具體方案應對，「我們都正在學習與新的規條共舞」。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕回歸25年 回歸25周年危與機系列

上 / 下一篇新聞

劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
工場製冰毒 3人囚28至29年
工場製冰毒 3人囚28至29年
纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查
纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查
推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推
推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
海關檢40噸走私凍肉
海關檢40噸走私凍肉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸