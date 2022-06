新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」

香港新聞自由如何從20名之內跌至148位?艾瑋昂稱,由2002至2019年香港新聞自由慢慢衰退,廣告商被施壓、媒體被收購,媒體面對愈來愈多掣肘,2014年佔領運動中的「七警案」開始出現對記者的暴力行為,翌年排名跌了9位,但整體改變速度仍緩慢。到了2020至2022年,示威中出現大量對傳媒的暴力事件,而《港區國安法》實施,政府大規模向媒體和記者執法,《蘋果日報》創辦人黎智英被捕,兩間媒體被迫關閉,部分小型傳媒因恐懼自行停運,2020、2021年排名跌至80位。

一年跌68名 稱通常因威權接管或戰爭

至今年,香港新聞自由指數暴跌68位排148,艾瑋昂形容如此急跌以往亦曾出現,但通常是「一個威權政府接管民主政府,或是出現戰爭(an authoritarian government takes over a democratic government or when there's a war)」。

瑞凱德則認為,比起不少東南亞國家,香港仍有一定程度新聞自由,但亦認同近年每况愈下,「除傳媒機構倒閉,還有記者因在記者會問了尖銳問題而受滋擾、外國記者工作簽證被拒、調查報道所需的車牌和公司查冊設更多限制,這些都讓新聞自由如遭千刀萬剮」。

FCC主席籲靠近紅線但勿為報道繫獄

瑞凱德於昔日訪問中形容記者自劃紅線是最危險的事,現時他則不諱言在國安法下,所有人都在自我審查以免誤墮法網,「他們(官方)任由界線模糊,像是說『你們(記者)自己知道該怎麼做』」。接下來的25年,等待傳媒的會是什麼?瑞凱德笑稱自己無「水晶球」,但短期內不見得會好轉,「我們即管看看這些事情到底是打壓新聞自由的終點,還是開端」。

被問到新時代下新聞工作者應如何自處,本身是香港大學新聞及傳媒研究中心總監的瑞凱德稱,會告訴學生「要明白風險、保持謹慎,並嘗試盡量靠近紅線,做值得做的報道」,同時勿令自己身陷囹圄,稱每個人有自己對於風險的評估,「但不值得為報道而入獄」。他說現時難有具體方案應對,「我們都正在學習與新的規條共舞」。

