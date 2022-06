指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素

香港回歸25年,《基本法》保障的新聞自由有何改變?瑞士洛桑管理學院的「世界競爭力年報」也參考的無國界記者「世界新聞自由指數」顯示,香港由20年前全球排名18位跌至今年的148位,與蘇丹、盧旺達同級。中文大學新聞與傳播學院長李立峯接受本報專訪時認為,自從《港區國安法》通過,「紅線」模糊,媒體自我審查加劇,敏感議題如六四事件的報道明顯減少。李立峯認為,媒體質素下降會影響政府施政以至公民質素下降,要扭轉局面,政府要向傳媒工作者釐清法律界線,例如何謂「煽動」,以及「公眾利益」能作為抗辯理由。香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴不認同新聞指數的排名,認為香港新聞界監察政府和權貴的自由度仍很大。

回顧香港歷年新聞自由指數排名(見表),李立峯形容上世紀八九十年代政權權力分散,香港尚未回歸,港英政府快將離場,新聞界有很大空間從社會利益出發作批判報道,在回歸後數年仍能維持。至2002、03年政府提出就基本法23條立法,引起社會憂慮,2003年香港新聞自由排名跌至56位。及至2018年,排名仍錄跌幅但相對穩定,媒體自我審查愈趨嚴重,不過仍有新聞工作的底線,同時《蘋果日報》和某些網媒存在,拉闊了媒體光譜。

稱社會進入「不敢發聲」時代 「六四」報道明顯減

李立峯指出,2019年後出現根本變化,港區國安法以至一些法律框架對公民社會有很大影響,社會進入不敢發聲的年代。他形容媒體自我審查很廣泛(widespread),一些敏感議題很少媒體報道,即使報道亦觸及很少。他特別提到「六四」,可能5年前部分媒體一樣保守,但仍有《蘋果》、立場新聞、眾新聞等媒體,香港電台以往的《鏗鏘集》一定會製作專題,整體生態上有不少媒體會觸及,今年則明顯減少。本報翻查慧科電子剪報1999年至今紀錄,以及1997至98年實體剪報,統計25年間本地中文紙媒每年6月5日就「六四」刊登的報道及評論文章(以下統稱「文章」),今年僅有21篇文章,有報道的紙媒僅4間,兩者均是25年來最少。

李立峯表示,自我審查很難證明,但「六四」傳統上是大議題,即使當晚無集會,警方投放大量警力,圍封維園,同日亦無其他較大新聞,「傳統新聞判斷,你好難唔將佢(六四)擺重啲」。他說,以往在傳統新聞環境,媒體內部可討論,例如「嗰件唔係一件重要嘅事佢出咁多警察做乜鬼?」或者爭拗「8964」跑車被查亦屬新聞,他質疑這樣的討論空間是否仍存在。他強調,媒體重要功能是「設定社會議題」,帶領社會關注、認識重要議題,讓公眾有不同觀點、足夠資訊作判斷,但當部分議題主流媒體開始減少觸及,會令值得留意的議題少了公眾關注。

指傳媒人事不再靠「專業理念」 年輕記者失學習對象

除自我審查,他認為現時新聞界還出現「去專業化」,處理爭議及人事升遷時不再以「專業理念」解釋。他對比以往,2014年「七警案」無綫新聞被指「自我審查」,在新聞部會議錄音中,高層與記者仍能圍繞專業術語辯論,例如「拳打腳踢」用字偏頗;但他留意到近年有媒體高層處理爭議時已不再用專業語言,而是「我無講你聽我立場咩?」而媒體的人事變動,亦出現非行內公認有水平的人成為高層,不少能幹的中層離開,前線年輕記者失去學習對象,令整個媒體水平愈來愈差。

李立峯認為,媒體質素下降會影響公民質素,「你讀什麼,決定了你是誰(you are what you read)」;而媒體不能運作亦影響政府施政,因政府需掌握社會實際情况、觀點和民情,需要一班專業的人幫助整理,傳統上就是新聞界。內地可透過網絡監察或者媒體蒐集的「內部參考資料」掌握社會情况,但他說:「看不到香港政府有何能力、其他渠道可以理解到社會發生何事!」

新聞聯郭一鳴:指數無說服力 監察政府空間仍大

新聞聯主席郭一鳴表示,不認同新聞指數的排名,他批評排名無說服力,加入主觀的因素,但認為與事實有距離,「香港的新聞自由狀况是否真的如蘇丹、盧旺達?」他也承認,指數的結論令外界對香港的觀感不好,作為新聞界也不舒服。他指出,回歸後香港在多方面都有變化,而經濟層面香港更有好的發展,金融的發展某程度受惠於回歸。

被問及近年香港新聞自由有所收窄,郭不欲對《蘋果日報》和六四報道等例子作個別分析,但他也認同「新聞自由度明顯不同」,但新聞界也要反省,也要為社會負責任。他強調,在負責任下,新聞界仍有很大的空間監察政府作出批評,他不見到有收窄。

何謂煽動勾結不清晰 應可公眾利益抗辯

要扭轉香港新聞自由跌勢,李立峯認為法律界線要清晰、合理,包括國安法、《刑事罪行條例》、基本法23條甚至「假新聞法」,例如何謂「煽動」、「勾結外國勢力」,很多新聞工作者都覺得不清晰,政府能否有辦法令媒體明白「條界喺邊」,同時法律條文會否寫明對「新聞」或「公眾利益」有保障,「公眾利益」能作為抗辯理由。

