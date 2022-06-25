反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回

上訴人尹載道（49歲）被控於2020年5月29日，在深水埗元州街162號外襲擊女子余凱琳，即深水埗前區議員李文浩的助理。控方案情指出，上訴人指罵擺街站者為「人渣、垃圾」，繼而用手扯一名男子的衣領。事主上前制止，上訴人打她的頭，並抓到她的手，致留有抓痕。

上訴方稱判囚過重 官：絕不為過

上訴方爭議，被扯衣領的男子曾打上訴人的頭，上訴人只是行使合法的市民拘捕權，質疑原審裁決不穩妥。法官李運騰表示，片段顯示上訴人有意襲擊該男子，既然原審裁判官裁定上訴人的供辭不可靠，不必分析上訴人是否有意行使市民拘捕權。李官又表示，即使上訴人想阻止男子逃走，其所用的力度亦明顯過大、過於激烈，因此駁回定罪上訴。

判刑方面，上訴方表示事主傷勢較輕，判囚4星期屬過重。李官認為，上訴人當日的行為可能引致其他持相反意見者作出激烈反應，進一步破壞社會安寧，引發漣漪效應。

李官表示，本案判監絕不為過，判囚4星期是在合理範圍之內，故駁回刑期上訴。

【案件編號：HCMA 166/21】