涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押

首案被告陳偉倫（30歲）報稱電腦資訊人員，他被控於2021年7月1日至今年6月23日，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG（連登討論區）發布或持續展示陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

次案被告為廚房工人陳冠旭（28歲），被控於2021年1月17日至今年6月13日，透過Instagram發布或持續展示陳述、相片和海報，作出一項或多項具煽動意圖的作為。

兩名被告同樣申請保釋，《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉聽罷雙方陳辭，認為未能信納兩人不會繼續從事危害國家安全的行為，拒絕二人的保釋申請。首被告放棄8天保釋覆核權利，次被告則保留權利，將於6月30日再到庭處理。

【案件編號：WKCC 2144-5/22】

（港區國安法）