政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房

【明報專訊】本報連日報道指定檢疫酒店疑遭炒賣等問題，政府昨公布3項措施防止，包括要求酒店採用實名制預訂房間及確保客人即時繳付全數房間費用、旅遊代理不得在未有客人預訂下預留房間等。另外3間酒店今起將陸續接受預訂，為第八輪指定檢疫酒店額外提供約900個房間。政府表示已向各指定檢疫酒店重申，絕不容忍炒賣房間，並會繼續密切監察，一旦發現違規會採取行動。
收據須列分項 確保跟從政府網站
政府昨晚（24日）表示，近日發現有炒賣指定檢疫酒店房間，與酒店業界商討後，宣布即時實施3項防止炒賣措施，包括酒店與旅遊代理合作時，不得在未有客人預訂下預留房間，而旅遊代理向酒店訂房時，須即時向酒店提供客人資料及繳付全數房間費用；酒店須採用實名制預訂酒店房間，確保預訂者即時繳付全數房間費用，並制訂合理和透明的退款政策；旅遊代理發給客人的收據上，須列明分項費用，確保酒店房間費用與政府網站列明的費用一致。
3酒店今起准預訂 額外供900房
另外荃灣汀蘭居、灣仔問月酒店和香港太子酒店，經評估後今起會陸續接受預訂，換言之第八輪指定檢疫酒店共有65間，提供約2.4萬間房。
在台灣工作的Mary（化名）向本報表示，昨在facebook搜尋檢疫酒店，隨後有網民聯絡，聲稱因回港前確診，須轉讓海洋公園萬豪酒店房間，更指Trip.com可自行更改預訂名稱。她核對該網民身分和酒店訂單後，便將房間一半費用，即約6300元存入網民戶口，收到確認書後再向酒店和Trip.com確認。她引述酒店回應稱無訂單紀錄；而Trip.com客戶服務稱確認書有修改痕迹，訂單編號夾雜英文，有別於網站發出的純數字編號。她說，該網民被揭發後曾答應退款，惟隨後失聯。
有內地生遇訂房騙案 已報公安
內地平台「小紅書」一名內地留學生向本報稱，原定月初從美國返回廣東，向名為「HI美噠商務諮詢」帳戶，以一萬多元（人民幣，下同）預訂檢疫酒店。負責人展示懷疑偽造的營業執照，並要求他提供護照及4000元訂金，再以攜程之名向他發出短訊。學生發現短訊格式、內容與過往不同，向攜程客戶服務核實後才知被騙，要求負責人退款。負責人以事主沒有繳交餘額違約為由扣錢，最終分3次退回共1500元。學生稱已向內地公安報案。
有訂票網遭冒名發假確認信息
Trip.com回覆查詢稱，發現有人以公司名義發虛假確認信息，至今收到兩個查詢，惟事主並非由公司平台訂房，因此無法直接跟進，如有必要會積極配合相關部門調查。
消費者委員會稱今年首5個月，接獲99宗涉及檢疫酒店的投訴，幾乎接近去年全年的兩倍，當中涉及收費爭議和更改或終止合約的投訴兩個類別佔93%，分別有29宗和63宗。海關表示接獲8宗涉及本港檢疫酒店舉報，6宗完成跟進，其餘兩宗正在跟進，如發現違反《商品說明條例》會執法。