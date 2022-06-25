政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房

收據須列分項 確保跟從政府網站

政府昨晚（24日）表示，近日發現有炒賣指定檢疫酒店房間，與酒店業界商討後，宣布即時實施3項防止炒賣措施，包括酒店與旅遊代理合作時，不得在未有客人預訂下預留房間，而旅遊代理向酒店訂房時，須即時向酒店提供客人資料及繳付全數房間費用；酒店須採用實名制預訂酒店房間，確保預訂者即時繳付全數房間費用，並制訂合理和透明的退款政策；旅遊代理發給客人的收據上，須列明分項費用，確保酒店房間費用與政府網站列明的費用一致。

3酒店今起准預訂 額外供900房

另外荃灣汀蘭居、灣仔問月酒店和香港太子酒店，經評估後今起會陸續接受預訂，換言之第八輪指定檢疫酒店共有65間，提供約2.4萬間房。

在台灣工作的Mary（化名）向本報表示，昨在facebook搜尋檢疫酒店，隨後有網民聯絡，聲稱因回港前確診，須轉讓海洋公園萬豪酒店房間，更指Trip.com可自行更改預訂名稱。她核對該網民身分和酒店訂單後，便將房間一半費用，即約6300元存入網民戶口，收到確認書後再向酒店和Trip.com確認。她引述酒店回應稱無訂單紀錄；而Trip.com客戶服務稱確認書有修改痕迹，訂單編號夾雜英文，有別於網站發出的純數字編號。她說，該網民被揭發後曾答應退款，惟隨後失聯。

有內地生遇訂房騙案 已報公安

內地平台「小紅書」一名內地留學生向本報稱，原定月初從美國返回廣東，向名為「HI美噠商務諮詢」帳戶，以一萬多元（人民幣，下同）預訂檢疫酒店。負責人展示懷疑偽造的營業執照，並要求他提供護照及4000元訂金，再以攜程之名向他發出短訊。學生發現短訊格式、內容與過往不同，向攜程客戶服務核實後才知被騙，要求負責人退款。負責人以事主沒有繳交餘額違約為由扣錢，最終分3次退回共1500元。學生稱已向內地公安報案。

有訂票網遭冒名發假確認信息

Trip.com回覆查詢稱，發現有人以公司名義發虛假確認信息，至今收到兩個查詢，惟事主並非由公司平台訂房，因此無法直接跟進，如有必要會積極配合相關部門調查。

消費者委員會稱今年首5個月，接獲99宗涉及檢疫酒店的投訴，幾乎接近去年全年的兩倍，當中涉及收費爭議和更改或終止合約的投訴兩個類別佔93%，分別有29宗和63宗。海關表示接獲8宗涉及本港檢疫酒店舉報，6宗完成跟進，其餘兩宗正在跟進，如發現違反《商品說明條例》會執法。

明報記者 施晉宇 鄭律銘 陳亦瀅