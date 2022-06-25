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港聞二

理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人

【明報專訊】2019年11月警方包圍理工大學示威者多日，有市民發起「圍魏救趙」，213人在油麻地被捕，其中涉及歌手莊正等8男3女被控暴動，案件昨在區域法院續審。其中一名案發時25歲、任職地盤管工男被告自辯稱，當日晚膳後，駕車送友人回家，惟步行時，在窄巷中被人群推擠致倒地，並有人跌倒壓在他身上，需由消防員到場救援。

播車cam 遇堵路下車步行

被告歐陽浩明供稱，2019年11月18日下午6時許，在天水圍下班後，相約朋友「蝦生」及其家人夾公仔和晚膳，並於元朗安興街集合，夾公仔舖店長Oscar及其女友亦在場，一行7人前往晚膳。其間，Oscar女友接到家人來電，指九龍區很混亂，要求她回家。由於「蝦生」的車擺滿貨物，他們又截不到的士，遂由被告駕車送Oscar女友返回旺角的住所，Oscar及「蝦生」亦有同行。他們約晚上10時到達窩打老道及渡船街，惟被告轉錯路線及交通堵塞，故把車泊在文英街，步行往旺角。庭上亦播放當時的行車記錄儀片段。

他們走到登打士街時，嗅到些「令人呼吸不暢順的氣味」，故在便利店休息。他們送了Oscar女友後，3人沿登打士街行入彌敦道，他稱，曾看到火光及聲響，但距離太遠，故不認為影響安全。

當行近碧街時，看到示威人群堵塞十字路口，此時人群湧至，被告亦與友人走失，被告在小巷被人群擠迫倒地，亦有人倒在其身上。消防員在10多分鐘後才到場救援，並為被告簡單包紮，他亦隨即被捕。聆訊下周一續。

【案件編號：DCCC 461/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕油麻地 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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