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發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒

【明報專訊】43歲男司機涉約於2019年7月30日，在WhatsApp群組傳送「開山刀劈佢老母黑警」等信息，他被控一項煽惑他人有意圖而傷人罪，昨在區院裁決。法官稱，被告發放的信息足以構成犯罪，惟考慮涉案群組並非「反政府」、當時正值社會動盪時期，任何立場的人看到新聞都會感到憤怒、憤慨及無助，故認為被告分享信息發泄情緒不無道理，認為他並無煽惑意圖，故裁定他罪脫。

被告非新民黨聘用司機

法官游德康在裁決中透露，被告方文浩（43歲）早前自辯供稱為新民黨副主席的司機。據本報了解，被告曾為高寶集團的公司司機，而高寶集團由新民黨副主席韓世灝創立，亦非新民黨聘用或韓世灝私人聘用的司機或員工。

自辯非仇警 沒打算傷害警員

游官引述被告早前庭上證供，他說因工作關係，接觸到上述集團的員工，但工作時沒有與人交談的機會。而涉案群組「交通實况互動港車薈超速.RB.塞.阻街」主要用作交換交通消息，被告只會在公餘時在群組中「搲水吹」，目的是為了發泄每天看到社會事件消息的「不開心和憤怒」。

案發當晚，他在電視上看葵涌警署外示威的新聞，見有防暴警手持雷明登槍戒備，感到「心噏」及不能呼吸，憤怒下在群組中發出「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢老母黑警」的信息宣泄情緒，乃「亂噏」並非仇警，亦沒打算傷害警員。被告庭上作供提及此事時，反問是否需要用雷明登槍指嚇示威者，並一度哽咽。

群組內2000條信息 兩條提及示威

游官裁決時接納被告說法，並引述字典定義，稱「煽惑」具「刺激、挑起、鼓舞」意思。被告發表的言論，的確可能會刺激或挑起他人犯罪，但涉案群組是交換交通消息的平台，並非反政府群組，若他有煽惑他人的意圖，大可以選擇在其他群組分享。

游官續稱，群組內逾2000條信息中，只有兩次提及示威事件，即「和你shop」及中環遮打花園集會，且是提醒他人注意或有擠塞情况，沒涉及個人對事件的意見；被告此前亦沒在群組內發出欲傷害警員或他人的信息。

游官另提及，被告在警誡錄影會面中說話模棱兩可，不過考慮他庭上作供，接受他是一名觀看直播後情緒容易失控的人。

游官認為，不論屬什麼陣營，當時任何人看新聞都會感到憤怒、憤慨及無助，欲宣泄情緒乃人之常情，被告的說法不無道理，認為不構成有煽惑及傷害警員的意圖，遂裁定他罪名不成立。被告聞裁決後即說，「多謝法官大人」。女親友則鬆一口氣及激動哭泣，並與被告相擁。

【案件編號：DCCC 437/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 司機 煽惑他人有意圖而傷人罪 反修例事件

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