中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時

「可保障港自由人權」最低分

李家超5月8日當選新一屆特首，中大香港亞太研究所在5月27日至6月14日，以電話訪問710人，結果發現，以100分為滿分、50分為及格，受訪者對李家超的整體評價分數是39.5，其中對他的辦事能力評分相對較高，有42.5分；其次是可改善香港經濟發展，有40.4分（見表）。調查又顯示，32%受訪者支持他出任下一屆特首，24.1%不支持；另有25.6%受訪者對李家超未來能管治好香港「有信心」，36.1%無信心。

李家超7‧6赴立會答問會

田北辰冀海外入境檢疫縮至3或5日

翻查資料，中大香港亞太研究所在2017年做過同類調查，受訪人數為736，當時的候任特首林鄭月娥獲得的整體評分是54分。比較林太與李家超的分項評分，相距較大是辦事能力及關懷民生疾苦評分，李家超分別較林太低17分及17.5分。

特首林鄭月娥2017年7月上任後，同月5日出席立法會答問會。新政府即將換屆，李家超亦按照上一屆政府安排，上任後出席首次立法會答問會。立法會議員田北辰關注現時入境檢疫安排，期望能縮短至3或5日。他稱內地仍實行「清零」，認為本港短期內難與內地通關，冀放寬海外入境檢疫措施。