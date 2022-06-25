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葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔

【明報專訊】候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞，分別確診新冠病毒，連同曾國衞的太太、海關關長何珮珊，按慶典辦的信函，3人將不能出席7月1日的慶祝活動。對於他們的就職宣誓安排，本報前晚和昨日先後向政府查詢，政府發言人均表示會密切留意情况，以作適當安排，候任行政會議召集人葉劉淑儀則相信可延後宣誓，在完成宣誓前，其職務可由其他官員分擔，並相信只屬很短期的事。

指不礙政府運作 「CS都咁耐無人署任」

根據《宣誓及聲明條例》，特首及主要官員須在中央政府代表或中央政府授權監誓的人面前，作出誓言。葉劉淑儀認為，若候任官員未能出席宣誓儀式，應可延後其宣誓儀式，不認為對政府或相關部門的運作有影響，「CS（政務司長）都咁耐無人署任」。她認為實際的工作可分開由不同官員分擔，並相信按本港的檢疫準則，二人很快完成隔離外出，未能即時就職亦只屬短期。

曾國衞前晚向本報表示，他獨自在家隔離，其同住太太何珮珊則在別處檢疫，本報向海關查詢何的情况，海關回覆，關長昨天核酸檢測結果為陰性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在疫情記者會5次被問及陳國基、曾國衞染疫相關問題，如二人感染什麼病毒株、密切接觸者數目、如何研判七一疫情等，張未有回應，或稱「唔會評論個別個案」、「唔會就個別個案評估風險」。

張竹君拒評七一疫情

解釋戴罩赴活動未必屬密切接觸

問到密切接觸者的定義，張竹君補充，密切接觸者一般指同住家人、「（個案）確診或開始唔舒服前兩日至隔離之間，曾共膳、無佩戴口罩活動者」，而若非出現爆發，戴口罩出席同一活動者將不會列為密切接觸者。本報再向衞生防護中心查詢，當局有否向陳國基及曾國衞索取安心出行紀錄、如何評估政府總部爆疫風險等，至截稿前未獲回覆。

相關字詞﹕七一回歸 張竹君 曾國衞 陳國基

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