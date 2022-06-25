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劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理

【明報專訊】候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞前日確診新冠病毒，七一慶回歸和新班子宣誓在即，外界關注會否影響國家領導人七一來港安排。全國人大常委譚耀宗認為，二人確診不影響領導人來港，倘他們缺席宣誓可彈性處理。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，如領導人最終不來港，代表中央對本港防疫沒足夠信心。據了解，當局最快日內公布領導人七一會否來港。

距離7月1日不足一星期，政府尚未公布國家領導人屆時會否訪港。全國人大代表、行會成員葉國謙昨早接受商台節目訪問，表示陳國基和曾國衞確診或影響領導人來港，領導人屆時可能改以網上方式就一國兩制發表重要講話，昨日下午他向港台表示，領導人來港機會仍然高。葉國謙向本報稱，中央會因應疫情發展考慮領導人來港的風險，現時是中央作決定的關鍵時間。

葉國謙料領導人或改網上講話

譚耀宗向本報強調，七一慶回歸活動一定會舉行，認為兩名官員確診不影響領導人來港安排，「國家自有安排，一定有辦法的，不用緊張」。對於曾國衞和陳國基染疫會否影響新班子宣誓儀式，譚說距離七一仍有數天，他們或能康復，而即使二人缺席還有其他主要官員出席，可彈性處理，但他未明言具體方式。

劉：兩人七一前康復也未必能出席宣誓

劉兆佳同樣認為，如果情况沒有惡化，相信陳國基和曾國衞確診對領導人會否來港影響不大，因領導人來港是嚴肅事情，「不會隨隨便便說不來」。他表示，領導人來港要「萬無一失」，即使陳國基和曾國衞在七一前康復，也未必能出席宣誓，須確保他們完全沒有風險才能參與。作為修改選舉制度後首屆政府，新班子宣誓不齊人會否影響觀感，劉說目前是疫情期間，不能要求事事完美。

劉又表示，倘領導人最終沒有來港，代表中央對本港防疫工作沒有足夠信心，認為不能確保領導人安全。他又稱，假如國家主席習近平不來港，也不會有其他領導人訪港，因為當中央評估香港不夠安全時，沒理由再讓另一領導人前來。

田北辰料領導人高鐵即日來回 參觀三跑

候任行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦相信，陳國基和曾國衞染疫對領導人是否來港影響不大，只是相關人士不能出席宣誓儀式。身兼全國人大代表的立法會議員田北辰則估計，基於現時情况，倘國家領導人七一來港將即日來回，有機會乘高鐵抵港，行程尾聲參觀機場第三條跑道並離開。

因應回歸活動，多名官員和政商界人士已展開「閉環」管理，每日接受核酸檢測。特首林鄭月娥、財政司長陳茂波等官員昨在政府總部接受檢測時，均未有回應曾否與曾國衞和陳國基接觸，以及回歸活動會否受影響。全國人大前常委范徐麗泰和基本法委員會副主任譚惠珠均表示，相信慶回歸活動仍能順利舉行。立法會主席梁君彥稱不擔心回歸活動和新班子宣誓會受影響，認為仍有足夠時間。

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相關字詞﹕回歸25周年 劉兆佳 譚耀宗 曾國衞 陳國基

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