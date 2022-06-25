劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理

距離7月1日不足一星期，政府尚未公布國家領導人屆時會否訪港。全國人大代表、行會成員葉國謙昨早接受商台節目訪問，表示陳國基和曾國衞確診或影響領導人來港，領導人屆時可能改以網上方式就一國兩制發表重要講話，昨日下午他向港台表示，領導人來港機會仍然高。葉國謙向本報稱，中央會因應疫情發展考慮領導人來港的風險，現時是中央作決定的關鍵時間。

葉國謙料領導人或改網上講話

譚耀宗向本報強調，七一慶回歸活動一定會舉行，認為兩名官員確診不影響領導人來港安排，「國家自有安排，一定有辦法的，不用緊張」。對於曾國衞和陳國基染疫會否影響新班子宣誓儀式，譚說距離七一仍有數天，他們或能康復，而即使二人缺席還有其他主要官員出席，可彈性處理，但他未明言具體方式。

劉：兩人七一前康復也未必能出席宣誓

劉兆佳同樣認為，如果情况沒有惡化，相信陳國基和曾國衞確診對領導人會否來港影響不大，因領導人來港是嚴肅事情，「不會隨隨便便說不來」。他表示，領導人來港要「萬無一失」，即使陳國基和曾國衞在七一前康復，也未必能出席宣誓，須確保他們完全沒有風險才能參與。作為修改選舉制度後首屆政府，新班子宣誓不齊人會否影響觀感，劉說目前是疫情期間，不能要求事事完美。

劉又表示，倘領導人最終沒有來港，代表中央對本港防疫工作沒有足夠信心，認為不能確保領導人安全。他又稱，假如國家主席習近平不來港，也不會有其他領導人訪港，因為當中央評估香港不夠安全時，沒理由再讓另一領導人前來。

田北辰料領導人高鐵即日來回 參觀三跑

候任行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦相信，陳國基和曾國衞染疫對領導人是否來港影響不大，只是相關人士不能出席宣誓儀式。身兼全國人大代表的立法會議員田北辰則估計，基於現時情况，倘國家領導人七一來港將即日來回，有機會乘高鐵抵港，行程尾聲參觀機場第三條跑道並離開。

因應回歸活動，多名官員和政商界人士已展開「閉環」管理，每日接受核酸檢測。特首林鄭月娥、財政司長陳茂波等官員昨在政府總部接受檢測時，均未有回應曾否與曾國衞和陳國基接觸，以及回歸活動會否受影響。全國人大前常委范徐麗泰和基本法委員會副主任譚惠珠均表示，相信慶回歸活動仍能順利舉行。立法會主席梁君彥稱不擔心回歸活動和新班子宣誓會受影響，認為仍有足夠時間。

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