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2022年6月24日星期五
港聞二
公院研聘曾援港內地醫生 首批5至10人 范鴻齡料每人留港不逾一年 醫委委員憂欠篩選
3個月放寬期聘3427護理外援 超兩年總數
元朗再停電1.3萬戶受影響 30分鐘恢復 料復修期間供電不穩
鄔滿海倡推動私營長者屋 研「二合一」公屋 房屋危機潛藏：人口老化家庭變細
鄔：劏房有需求難取締 倡發證書規管
劉勵超促早公布2047地契自動續租 倡丁屋地封頂讓「自然死亡」
劉：土地規劃常搬龍門 促訂5年計劃
官斥三重傷害女生 性交案教師囚45月 10因素加刑
事主患PTSD自我形象重創 憂被告出獄報復
童樂居案多7人被起訴 另3被告共加控29罪
國安處拘兩人 指發「武裝起義」帖文控煽動
12歲童公園嬉戲 男子涉帶入殘廁非禮被捕
大灣區GBA新聞：粵民企百強 七成製造零售地產 反映傳統行業續主導 華為9000億收入居首
灣區手記：過關靠黃牛 貼錢買隔離 ／文：尚東美
男生撤縱火罪 判辭：警威嚇招供 官斥故意不警誡 剝奪疑人緘默權
掟磚案 警長否認威脅被告「掟你出去」「拉埋阿哥」
立場案10．31開審 母公司缺席聆訊
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【Emily】中大漁署製兩本地水稻「基因身分證」
【Emily】海洋公園慶回歸 邀5000基層訪園
【Emily】「全港社區體質」測試日 6至8月舉行
【Emily】新世界香港電訊推跨境虛擬工作平台
【Emily】趁七一閉環前 楊永杰愛民邨掛國旗
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【明報專訊】（請看附圖）
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