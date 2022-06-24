立場案10．31開審 母公司缺席聆訊

【明報專訊】「立場新聞」前署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，以及「立場新聞」母公司被控一項「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪，昨在區域法院再訊。控方稱，早前已通知首被告母公司出庭，申請在其缺席下繼續審訊獲准，並視首被告擬不認罪；鍾沛權及林紹桐早前表示擬不認罪，案件排期於10月31日開審，料需時20日，9月6日審前覆核；會傳召22名證人。
3被告依次為Best Pencil （Hong Kong） Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲），被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布或複製煽動刊物。
傳召22證人 涉17篇文章
控方表示，警方早前已將出庭通知送達首被告登記的觀塘地址，另首被告與業主的租約限期為2023年4月28日，被告早前已繳付租金至本年4月28日，連同兩個月上期的租金即至本月28日。控方認為已符合《區域法院條例》送達文件，首被告已知悉但選擇不出庭，故申請在首被告缺席下繼續審訊，獲法官郭偉健批准，並視首被告為不認罪。
控方續稱，因應首被告沒法律代表，須傳召證物警員，排期於10月31日至11月25日審訊，為期20日，屆時傳召22名證人，涉及17篇文章。另次被告有3個錄影會面，合共約200分鐘。