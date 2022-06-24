港聞

港聞二

掟磚案 警長否認威脅被告「掟你出去」「拉埋阿哥」

【明報專訊】七旬清潔工疑於2019年11月的北區大會堂衝突中遭磚頭擲斃。兩名青年否認謀殺、暴動等罪，昨於高院續審。辯方盤問拘捕次被告的警長，指警長曾指着窗戶，威脅「如果你（次被告）玩嘢，我哋就掟你出去」，並恐嚇「如果你唔認罪，我拉埋你阿哥」。警長在盤問下否認此事。

2019年12月，警署警長陳永豪及警長楊家強上門拘捕次被告陳彥廷（現年18歲），並帶返警署錄取警誡會面。辯方盤問指，次被告曾問其胞兄可否找律師，惟警員拳打次被告的心口，並威脅「係咪咁樣同你阿哥講嘢？」辯方續指，胞兄表明次被告患有情緒病和焦慮問題，須定時服藥，但楊沒有理會，反而命令次被告乖乖合作。楊在盤問下一概否認。

母參與錄影會面 惟甚少開口

根據錄影會面片段，次被告母親全程參與錄影，但甚少開口，主要是次被告回答楊家強的問題。辯方質疑，楊禁止母親在錄影中發言，而次被告曾反映「我未食藥，個頭好痛」，楊卻沒有理會。楊在庭上回應稱，從未留意次被告要求服藥。

庭上另一重點，為次被告被捕時剛滿16歲。楊家強解釋，只有16歲以下或精神上無行為能力的被捕者，須由「合適成人」陪同錄口供；楊稱，本案而言，警方僅安排次被告的母親以「家長」身分陪同錄影，而非「合適成人」。

陳永豪表示，曾有被捕者要求手語專家、社工等「合適成人」陪同錄口供，但本案次被告的母親僅以家長身分在場。本案另一名被告為劉子龍（現年19歲）。控方舉證完畢，審訊下周一續。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）

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