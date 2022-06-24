男生撤縱火罪 判辭：警威嚇招供 官斥故意不警誡 剝奪疑人緘默權

兩被告為張凱傑（現年17歲，下同）及關昊侃（20歲），同被控於2020年7月24日用火損壞學校正門。張另被控同年5月25日連同他人損壞校門及攜有兩支伸縮棍。

法官林偉權在判辭中總結，控方指控首被告張凱傑口頭招認「呢兩支伸縮警棍係用嚟扑梁植偉學校玻璃」，在警署亦簽署確認該招認，及在錄影口供承認犯刑毁罪；辯方則拒絕上述證供呈堂。

官指招認口供用字「令人詫異」 警未能解釋被告父母為何帶署

辯方案情指，警方拘捕被告時不曾警誡，被告當時亦否認犯案；被告到警署再次否認縱火後，警員大叫「拉埋佢老竇老母」，然後要求他承認刑毁罪，否則會控以縱火及暴動罪。被告終在驚恐下承認刑毁及簽署補錄口供，其後亦按警員指示，在錄影會面承認以伸縮棍破壞學校玻璃。

林官在判辭質疑「梁植偉學校」非被告對自己學校慣常的稱呼，警方記錄的招認口供用字「令人詫異」；幾名警員未能解釋，為何要帶被告父母到警署，但沒有安排他們陪伴被告錄口供，做法「令人困惑」，懷疑被告所言屬實，即警方曾威脅會拘捕其父母，迫使他承認犯案。

警沒填被羈留者通知書 疑未曾講解犯人權利

林官續稱，「最令人不安的」是補錄口供的警員沒有填寫被羈留人士通知書，反由同僚代勞，且缺乏合理解釋，懷疑警員不曾向被告講解犯人權利，及解釋要求他簽署的招認口供；考慮被告及其母親的供辭可信、無矛盾之處，信納被告在警員威迫下作供，拒絕接納警方錄取的供辭呈堂。因控方沒有其他證據，裁定首被告表證不成立。

次被告關昊侃被控有意圖而縱火罪，林官表示雖然不同閉路電視片段顯示縱火者衣著有異，但相信是因閉路電視質素不高，有曝光問題，不能呈現人物的原來色調。綜合學校保安供辭，信納縱火者穿黑衣，其中一人戴淺藍色手套，與在商場樓梯檢取的是同一雙手套，且內層有次被告的DNA，足以肯定次被告是其中一名縱火者，事後逃至商場樓梯丟棄手套，裁定他有意圖而縱火罪成。

另一被告罪成 丟棄手套檢出DNA

辯方求情時稱，被告成績欠佳，亦沒有繼續學業，但他為人積極、工作勤奮積極、孝順，向來知錯能改，亦熱心公益，望法庭從輕發落。

【案件編號：DCCC291/21】

明報記者

（反修例風暴）