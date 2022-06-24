灣區手記：過關靠黃牛 貼錢買隔離 ／文：尚東美

還記得去年過關，唯一困擾是流程、準備文件及不知道會被派到什麼酒店隔離，基本上是不用擔心無過關名額，當時僅深圳灣便每日提供2000名額，而大多數日子只會有800至1200人需要北上，因此就算即日登記也可即日過關。

不過年初香港爆發第五波新冠疫情期間，關口突然出現大量打算北上「避疫」的人，加上像小紅書這類網上平台那些「沒登記名額也能過關」教學，導致關口一片混亂，加上深圳其後亦發生疫情，過關名額一下子減至每日數百個，目前才漸漸恢復至每日800個，顯然供不應求，結果就給了黃牛搵食機會。

其實，一個需要實名登記的系統怎可以容得下黃牛存在？把自己個人資料交給對方，還要付上數千元（最近好像回落了，黃牛大約千多元）。先不說為什麼深港兩地有關部門不去處理，市民原本就要花費數千至過萬元住隔離酒店，還不知道房間環境如何，現在連搶名額都要先被敲詐一筆，過關名額也玩起飢餓營銷的把戲，這點是我難以接受、也極度不想被黃牛賺的原因。

不止深圳灣、珠海金巴也同樣有類似情况，令我想起當年內地搶春運火車票，同樣是黃牛搞局，沒想到火車飛黃牛之後，我們迎來過關黃牛。

文：尚東美