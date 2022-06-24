港聞

港聞二

灣區手記：過關靠黃牛 貼錢買隔離 ／文：尚東美

【明報專訊】最近有朋友問起何時回港一聚，認真想一想，除了考慮工作安排，目前最令我抗拒的是再回內地時，還要不要靠黃牛搶過關名額。

還記得去年過關，唯一困擾是流程、準備文件及不知道會被派到什麼酒店隔離，基本上是不用擔心無過關名額，當時僅深圳灣便每日提供2000名額，而大多數日子只會有800至1200人需要北上，因此就算即日登記也可即日過關。

不過年初香港爆發第五波新冠疫情期間，關口突然出現大量打算北上「避疫」的人，加上像小紅書這類網上平台那些「沒登記名額也能過關」教學，導致關口一片混亂，加上深圳其後亦發生疫情，過關名額一下子減至每日數百個，目前才漸漸恢復至每日800個，顯然供不應求，結果就給了黃牛搵食機會。

其實，一個需要實名登記的系統怎可以容得下黃牛存在？把自己個人資料交給對方，還要付上數千元（最近好像回落了，黃牛大約千多元）。先不說為什麼深港兩地有關部門不去處理，市民原本就要花費數千至過萬元住隔離酒店，還不知道房間環境如何，現在連搶名額都要先被敲詐一筆，過關名額也玩起飢餓營銷的把戲，這點是我難以接受、也極度不想被黃牛賺的原因。

不止深圳灣、珠海金巴也同樣有類似情况，令我想起當年內地搶春運火車票，同樣是黃牛搞局，沒想到火車飛黃牛之後，我們迎來過關黃牛。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

公院研聘曾援港內地醫生 首批5至10人 范鴻齡料每人留港不逾一年 醫委委員憂欠篩選
公院研聘曾援港內地醫生 首批5至10人 范鴻齡料每人留港不逾一年 醫委委員憂欠篩選
3個月放寬期聘3427護理外援 超兩年總數
3個月放寬期聘3427護理外援 超兩年總數
元朗再停電1.3萬戶受影響 30分鐘恢復 料復修期間供電不穩
元朗再停電1.3萬戶受影響 30分鐘恢復 料復修期間供電不穩
鄔滿海倡推動私營長者屋 研「二合一」公屋 房屋危機潛藏：人口老化家庭變細
鄔滿海倡推動私營長者屋 研「二合一」公屋 房屋危機潛藏：人口老化家庭變細
鄔：劏房有需求難取締 倡發證書規管
鄔：劏房有需求難取締 倡發證書規管
劉勵超促早公布2047地契自動續租 倡丁屋地封頂讓「自然死亡」
劉勵超促早公布2047地契自動續租 倡丁屋地封頂讓「自然死亡」
劉：土地規劃常搬龍門 促訂5年計劃
劉：土地規劃常搬龍門 促訂5年計劃
官斥三重傷害女生 性交案教師囚45月 10因素加刑
官斥三重傷害女生 性交案教師囚45月 10因素加刑
事主患PTSD自我形象重創 憂被告出獄報復
事主患PTSD自我形象重創 憂被告出獄報復
童樂居案多7人被起訴 另3被告共加控29罪
童樂居案多7人被起訴 另3被告共加控29罪
國安處拘兩人 指發「武裝起義」帖文控煽動
國安處拘兩人 指發「武裝起義」帖文控煽動
12歲童公園嬉戲 男子涉帶入殘廁非禮被捕
12歲童公園嬉戲 男子涉帶入殘廁非禮被捕
大灣區GBA新聞：粵民企百強 七成製造零售地產 反映傳統行業續主導 華為9000億收入居首
大灣區GBA新聞：粵民企百強 七成製造零售地產 反映傳統行業續主導 華為9000億收入居首
男生撤縱火罪 判辭：警威嚇招供 官斥故意不警誡 剝奪疑人緘默權
男生撤縱火罪 判辭：警威嚇招供 官斥故意不警誡 剝奪疑人緘默權
掟磚案 警長否認威脅被告「掟你出去」「拉埋阿哥」
掟磚案 警長否認威脅被告「掟你出去」「拉埋阿哥」
立場案10．31開審 母公司缺席聆訊
立場案10．31開審 母公司缺席聆訊
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府合署貼禁毒骷髏頭 何君堯鬧攞景定贈興
【Emily】政府合署貼禁毒骷髏頭 何君堯鬧攞景定贈興
【Emily】中大漁署製兩本地水稻「基因身分證」
【Emily】中大漁署製兩本地水稻「基因身分證」
【Emily】海洋公園慶回歸 邀5000基層訪園
【Emily】海洋公園慶回歸 邀5000基層訪園
【Emily】「全港社區體質」測試日 6至8月舉行
【Emily】「全港社區體質」測試日 6至8月舉行
【Emily】新世界香港電訊推跨境虛擬工作平台
【Emily】新世界香港電訊推跨境虛擬工作平台
【Emily】趁七一閉環前 楊永杰愛民邨掛國旗
【Emily】趁七一閉環前 楊永杰愛民邨掛國旗