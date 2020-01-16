大灣區GBA新聞：粵民企百強 七成製造零售地產 反映傳統行業續主導 華為9000億收入居首

上榜門檻提高 需120億營收

「2021廣東省百強民營企業榜」是按企業自願申報，以2020年企業年報的營業收入為基本標準和依據，經廣東省工商聯交予有關部門審核排序。省工商聯表示，2021年榜單的入圍門檻持續增長，要進入百強，營收至少要有120.6億元，較上一份榜單門檻提高9.2億元。

上榜民企中，2020年營收超過4000億元的企業有5間，其中華為以8913.68億元居首，營收較第二的正威國際多約2000億元，騰訊、碧桂園及萬科這3間香港上市的民企則依次排三至五位（圖一）。此外，營收介乎1000億至4000億元的有14間，200億至1000億元有69間，餘下12間營收屬200億元以下。

深圳企業攬三甲 十大無廣州

從地區分佈來看，深圳是廣東百強民企主要「產地」，40間百強民企的總部坐落深圳，其中6間民企打入十大，並佔據百強頭三甲（圖一、圖三）。省會廣州也有28間民企上榜，但是這28間民企未能進入十大，似乎反映廣州民企在打入百強的「做強」方面沒問題，在業務營收「做大」方面則要再下工夫。

從行業分佈來看，雖然頭十位有互聯網三巨頭之一的騰訊，以及新能源車代表比亞迪等，但整體來看，百強的三大行業還是製造業、批發和零售業、地產這些傳統行業（圖二），三者分別佔整體40%、15%及14%。

2020數據 未反映去年地產困境

不過要注意的是，上述百強民企榜的營收數據取自2020年，去年廣州、深圳等地加強樓市調控，地產市道不景，去年下半年起更先後有富力、奧園、佳兆業等內房出現債務違約危機，它們均屬「2021百強民企」。又例如曾進入2020全國民營企業前十強的中國恒大，隨着去年爆出資金周轉困難，在今次省工商聯的榜單中已不見排名，未來還有多少地產企業能繼續留在民企百強，實屬難料。