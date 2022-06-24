童樂居案多7人被起訴 另3被告共加控29罪

累計控34人 24轉區院

7名新增被告依次為鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）。鄧月媛、梁曉彤及梁善儀報稱任職幼兒工作員，其餘報稱前幼兒工作員。各人共面對14項控罪，涉及10名受虐兒童，年齡介乎1至3歲。

控方表示，包括最新被控的7人在內，合共24人將轉介至區院，不過上述7人及趙詠茜、黃潔瑩、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、趙運紅、楊淑儀、伍家穎、郭愛萍、鄧美欣、周靈芝、馮凱琍、陳綺雯、盧敏兒共14人的案件，仍需時準備轉介文件，法庭遂將案件押後至9月16日於九龍城裁判法院再訊。

一人獨立成案 涉15罪9童

餘下3人馮鳳豪、陳麗娟及陳玉玲已完成轉介，兼職幼兒工作員馮鳳豪（63歲）被分拆成獨立一案，原被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，控罪書顯示增至15罪，指稱她2021年11月18日至12月13日期間故意襲擊、虐待或忽略9名兒童，其中6罪所涉的受虐兒童身分不詳。

前幼兒工作員陳麗娟（55歲）及幼兒工作員陳玉玲（49歲）則被分拆為一案，共增至17項罪名，被指在2021年11月20日至12月18日犯案，涉及8名兒童，其中8罪的受虐兒童身分不詳。

本案其餘被告，除一人認罪並於前日被判囚4個月，其餘9人將留在裁判法院處理，分別於7月及8月再訊。

【案件編號：KCCC 1499-1500/22等】