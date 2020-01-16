事主患PTSD自我形象重創 憂被告出獄報復

悉教師與另一學生拍拖

自覺淪泄慾工具

陳官判刑時引述X的創傷報告稱，其父母未有結婚，X由祖父養育，但祖父在她中一時離世，加上生母及繼母的爭執，令X情緒低落，須接受治療。X有次生病，被告主動接觸、對她關懷備至，使X打開心扉，情竇初開的X亦很快墮入情網。被告以「情侶」名義，使X以為有性行為是恰當，亦令X對師生戀有誤解。

陳官續稱，被告與X發生性行為時不使用安全套，令她面對道德掙扎及擔心受孕，加劇其抑鬱症。後來X發現被告與另一未成年學生拍拖，感到被出賣，發現自己只是泄慾工具。X更透露，擔心被告出獄後她會被報復。

陳官提及，X受事件影響致成績欠佳，且自我形象受重創，沉浸在社交平台結識陌生男子及發生關係，形成惡性循環。陳官判刑後勉勵X，稱面對漫漫人生路，希望X得到朋友扶持及適當輔導，才會不枉此生。