官斥三重傷害女生 性交案教師囚45月 10因素加刑

官質疑求情信何來悔疚

辯方：修英國文學用字或含蓄

辯方求情時表示，被告馮霆麾（現年38歲）於美國大學修讀英國文學及寫作，成績優異，獲全額獎學金。他2012年返港擔任教師，事發時任職約10年。辯方又呈上兩名成年女學生、被告及其父母的求情信，稱馮為人孝順，事後亦感自責。惟法官陳廣池質疑，其求情信只稱自己熱愛教學，但因本案無法繼續，反問「何來自責？何來悔疚？」辯方解釋指被告或因修讀英國文學，用字比較含蓄；陳官隨即反駁指求情信不應隱晦。

辯方又引述學生的求情信時稱，被告樂於解答學生問題、深受學生歡迎；陳官一度囑辯方不需詳述，辯方則稱希望表達其他學生眼中、與本案不同的被告。辯方又稱，被告與事主X當時為情侶關係、被告沒對她使用暴力；雖然被告沒使用安全套，但沒證據顯示X患性病或懷孕，並指被告並非戀童，重犯可能不高。

犯案大半年 無用安全套

陳官判刑時稱，本案有10項加刑因素，包括被告與X年紀相距約20年；被告濫用其師長角色及地位；被告破壞誠信，與X發展師生戀；被告當時不止與X一人發展；被告犯案大半年，操弄及性剝削X至2020年；本案對X創傷深遠，令她自暴自棄，與陌生人發生性行為，可見她沉淪苦海；被告不能重執教鞭，但仍可能接觸女童，重犯風險不低；被告沒使用安全套；無悔意，僅指自己無法繼續所熱愛的教學；被告事後試圖控制X作供，掩飾罪行。

陳官續稱，作為人師，應培育學生的德行及學識；作為男友，應關愛女伴，給予幸福及安全感；作為男人，有義務向少女給予忠言，使對方有正確戀愛觀。陳官稱，被告刻意讓事主沉浸於戀愛氛圍，但認為被告是否視她為援交少女則不得而知，而X由始至終對被告一往情深，更為他付出貞操，故就7罪的總刑期判囚3年9個月。

根據控方案情，被告與X在2019年初發展情侶關係，被告於1月邀約她到住所觀看Netflix影片，其間摸X的胸部、脫其衣服，用陰莖摩擦其私處。自此，X每次前往被告寓所，兩人都會發生性行為，被告曾多次指插X陰道。被告曾辯稱是X年滿16歲後才與她性交一次。

【案件編號：DCCC 398/21】