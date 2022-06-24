劉：土地規劃常搬龍門 促訂5年計劃

原8優先選項 突推出北都

他認為，過去政府規劃上時常「搬龍門」，如土地供應專責小組諮詢中部水域人工島填海1000公頃，特首林鄭月娥提出1700公頃「明日大嶼」願景，土供組優先處理8個土地選項仍在推進，政府卻拋出「北部都會區」，造成公眾信息混亂，「一時說8個項目，3年後就是北都，但沒有交代過香港全盤土地情况……（政府）說北部都會區可容納250萬人，與先前8個選項的關係是什麼？」他建議政府發展北都後，整體規劃有變，可放棄粉嶺高球場建1.2萬伙公營房屋計劃，收地改作中央公園，「類似北都的維園」。

他亦批評，政府在土地發展欠長遠規劃，建議仿效國家「五年規劃」，為未來5年興建學校、醫院和安老院等計劃制訂清晰時間表，讓公眾知道「5年後社會會是怎樣」，候任特首李家超已接納北都計劃，亦應在任內首份《施政報告》交代各項目時間表。

（回歸25年 危與機）