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劉：土地規劃常搬龍門 促訂5年計劃

【明報專訊】疫情加上政經形勢變化，不少人移民和不少外資轉移業務，或會略減未來房屋土地壓力。地政總署前署長劉勵超認為，政府不可以輕易因短期發展影響長期發展，舉例過去政府曾因市道轉差停止賣地，引致開發土地斷層；當市道急劇反彈，即面對嚴重地荒。劉批評當年決策進退失據，「事後孔明講，董生（董建華）時應繼續造地，不用即時推出，這就是土地儲備」，因生地變熟地需時數年。

原8優先選項 突推出北都

他認為，過去政府規劃上時常「搬龍門」，如土地供應專責小組諮詢中部水域人工島填海1000公頃，特首林鄭月娥提出1700公頃「明日大嶼」願景，土供組優先處理8個土地選項仍在推進，政府卻拋出「北部都會區」，造成公眾信息混亂，「一時說8個項目，3年後就是北都，但沒有交代過香港全盤土地情况……（政府）說北部都會區可容納250萬人，與先前8個選項的關係是什麼？」他建議政府發展北都後，整體規劃有變，可放棄粉嶺高球場建1.2萬伙公營房屋計劃，收地改作中央公園，「類似北都的維園」。

他亦批評，政府在土地發展欠長遠規劃，建議仿效國家「五年規劃」，為未來5年興建學校、醫院和安老院等計劃制訂清晰時間表，讓公眾知道「5年後社會會是怎樣」，候任特首李家超已接納北都計劃，亦應在任內首份《施政報告》交代各項目時間表。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕北部都會區 劉勵超 回歸25周年危與機系列 回歸25年

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