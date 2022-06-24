劉勵超促早公布2047地契自動續租 倡丁屋地封頂讓「自然死亡」

政府1997年為大量新界土地（包括新九龍）續租50年，即於2047年6月30日到期。發展局長黃偉綸今年6月中表明，政府1997年7月公布政策聲明，為沒有續期權利的土地契約（不包括短期租約及特殊用途契約），在期滿時由政府全權酌情決定續期50年而毋須補繳地價，而過去絕大部分相關地契均獲續期，2047年從來不是土地行政上的一個期限。黃又指出，有2400個地段的土地契約於2047年6月29日或以前到期，當中約50個地段於2025年到期，但仍有大量地契2047年6月30日到期，料今年底前完成整理。

稱地契「大限」關乎信心問題

劉勵超形容地契「大限」是信心問題，相信中央政府表明2047年後延續一國兩制，特區政府亦會延續1997年做法，為到期地契自動續租，而補地價方案實際上不可行，因地政總署無法處理大量續租申請。他同意黃偉綸稱「大限」非地政問題，建議政府應盡早公布自動續租，「愈早講愈好，如果用銀行按揭30年計，（2017年）已經要宣布了」，最遲在2037年公布亦可接受，至於實際續期年期則可交由未來特區政府決定。

農地發展劃線成效存疑

對於有意見建議利用「大限」迫使發展商在2047年前發展新界農地，否則收回土地，解決囤地問題，劉勵超認為該建議在法律上可行，但成效存疑，因發展商可於2047年6月提交發展申請，其後不斷修訂方案拖延；若硬性規定農地必須在2047年6月或之前完成發展，社會需思考應否要求發展商在未來25年用盡土地儲備，同時亦涉私人財產問題，「農地原本沒有規定要發展」。

倡轉研丁廈 私家車採辣招

《基本法》保障新界原居民傳統權益，但土地資源珍貴，引來丁屋存廢討論。劉勵超表示，去年終院裁定丁屋政策屬原居民傳統合法權益，受基本法保障，特首林鄭月娥過去曾提2029年丁屋劃線已不可行，劉建議為丁地「封頂」，讓丁屋發展「自然死亡」，「現在新界北也發展都會區，哪裏還有鄉村？」因此新發展區不應再預留鄉村式發展土地，但可研究發展丁廈，善用土地，當中會涉及一連串複雜問題，例如道路、排污等。

各類土地匱乏，車位短缺亦為人詬病，劉勵超提倡「私家車辣招」，透過增加牌費和推行電子道路收費等控制私家車需求，「車位供應帶動車的需求，車位永遠不會足夠……節省車位用作建屋更好」，而香港交通發達，港人應改變「有錢便買車的心態」。

此外，市區老化亦是一大難題，劉勵超認為，市建局無法大量重建舊樓，故採取推動並協助業主維修樓宇的策略有理據；而市建局提供的7年樓齡收購價太高，惟現時難以下調。

（回歸25年 危與機）