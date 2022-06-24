鄔：劏房有需求難取締 倡發證書規管

去年3月發表的劏房租務管制研究工作小組報告指出，2020年全港有逾10萬個劏房，劏房戶逾22.6萬人（見表）。鄔滿海說，本港二戰後人口增加，地少人多，「木屋區、臨屋區漫山遍野，（住屋質素）以今天標準是很差，但當時沒有選擇」。他說今天的劏房和籠屋，對比當年已算很大改善，而世界大都會都有分租單位，「除了香港，倫敦等大城市都有分租戶，因為有需求」，不少人即使在其他區有居所，亦選擇在灣仔或旺角商業中心租住劏房方便工作，認為劏房存在無可厚非。

增單位供應可減劏房 密度高地區難再增

要減少劏房，他認為最直接是增加當區單位供應，但以旺角、大角嘴密度已高的地區為例，也許只能改善交通，讓在當區活動的人可住遠些，但幫助始終很有限。

他又強調，劏房是分間樓宇單位，難完全取締，但須達到安全和衛生標準，屋宇署有權要求劏房業主糾正走火、通風等問題，以及確保樓宇安全及環境衛生。屋宇署曾推出分間樓宇單位守則，但政府可更進一步，例如透過發出營運證書規管經營者。

（回歸25年 危與機）