元朗再停電1.3萬戶受影響 30分鐘恢復 料復修期間供電不穩

中電發言人續稱，經緊急調動電力供應後，約6000客戶於10分鐘內恢復供電，約7000客戶8時30分恢復供電。發言人稱初步調查相信事故與元朗電纜橋起火後，復修工作期間，區內供電系統有可能出現不穩定情况有關。

新界北立法會議員、民建聯劉國勳昨晚8時許表示，元朗部分位置再停電，包括西菁街、安興街、大旗嶺。另有讀者向本報稱，鳳翔路、鳳琴街、蝶翠峰一帶亦停電。電力至8時許陸續恢復，綜合元朗商戶及居民所指，停電時間由10分鐘至半小時不等。消防在停電期間在元朗收到至少6宗困𨋢報告。

天水圍學校復課 倡課室只開一部冷氣

另外，受停電影響的學校昨復課，包括位於天水圍天富苑的中華基督教青年會小學，校長程志祥表示，該校絕大部分供電已恢復，運作如常，並響應中電呼籲節約用電。他說，每個課室有兩部冷氣機，已與教育局商討指引，包括建議教師於首兩節課堂，若氣溫可接受只開課室其中一部，另建議避免到禮堂集體活動，因禮堂冷氣耗電量較大，安排料維持至今日。天文台昨午錄得最高氣溫33.8度，是本港今年以來最高紀錄。

劉國勳又稱，不少受影響居民希望中電賠償，他希望中電減免受影響居民下期電費，若中電最終不願賠償或補償，會協助居民追討。