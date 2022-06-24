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3個月放寬期聘3427護理外援 超兩年總數

【明報專訊】因應第五波疫情，勞工處今年3月起放寬補充勞工計劃規定3個月，包括容許津助安老院及殘疾院舍申請輸入護理員、暫緩就申請諮詢勞顧會。勞工處提供數字顯示，其間736宗申請涉3620名護理員，截至本月17日共693宗獲批，涉3427名護理員，3個月內已超越2019至20年獲批輸入護理員總數。安老業界形容數字反映院舍人手短缺嚴峻，促疫後繼續放寬輸入外勞及推動行業專業化；勞工界擔心今次輸入大批外勞，令僱主更無動力聘請本地勞工。

736宗申請 693宗已獲批

過往政府只准私營院舍申請輸入外勞，惟第五波疫情放寬規定期間，津助也獲准申請輸入外勞。勞工處表示，693宗已獲批的申請當中，41宗申請由津助院舍提出，涉175名護理員；餘下652宗則由其他院舍提出，涉3252名護理員，正處理餘下申請。

安老業界籲續放寬引援 「兩條腿走路」

翻查特別財委會文件，2019及2020年分別1718及1511名護理員（長者服務）、73及90名護理員（殘疾人士服務）獲批輸入，即兩年合共有3392名護理員獲批輸入。

安老服務協會主席陳志育認為，申請及獲批輸入人數反映院舍人手短缺嚴峻，而本地招聘仍艱難，促下屆政府有決心解決院舍人手問題。他認為應「兩條腿走路」，疫後仍要放寬輸入外勞，但不能單靠輸入外勞，必須加強本地培訓及安老業專業化發展，吸引更多人入行。

勞顧會勞方委員、工聯會立法會議員鄧家彪表示，理解疫下院舍人手嚴峻而須短暫放寬輸入外勞，但擔心今次批准院舍輸入大批外勞，「好使好用，令僱主更加無動力請本地勞工」。他認為經歷第五波疫情，政府須痛定思痛，下決心解決院舍人手短缺問題，包括設立行業晉升階梯。他亦不滿勞工處仍未向勞顧會交代今次放寬輸入外勞數據及資料，包括相關院舍有多少本地人手及本地招聘如何，促請勞工處加強巡查，監察僱主有否扣減外勞薪酬等問題。

梁籌庭指放寬外勞程度「幾瘋狂」

另一勞顧會勞方委員梁籌庭表示，早已預計勞工處會「放大閘」，形容「放得幾瘋狂」，對此無奈。他重申反對放寬輸入外勞，認為政府須加強本地培訓、改善護理員薪酬等，吸引本地人入行。

明報記者 陳柔雅

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