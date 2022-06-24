公院研聘曾援港內地醫生 首批5至10人 范鴻齡料每人留港不逾一年 醫委委員憂欠篩選

正與粵商議 范鴻齡稱有心儀名單

第五波疫情期間內地曾派逾300人的醫療隊，以醫管局名譽僱員身分來港協助抗疫。范鴻齡昨交代「大灣區醫生交流計劃」概念時稱，上次合作很好，內地醫護專業精神令人敬佩，有助提升醫管局防疫水平，冀引入大灣區三甲醫院中「有經驗、有水準」的醫生來港服務，尤其是曾來港協助抗疫的醫生。他稱有心儀名單，惟須視乎內地部門是否批准，目標首批可引入5至10人。他相信，該批醫生不能長時間來港，故擬採輪替制度，每人留港不超過一年。

薪酬看齊「有限度註冊」 日後或擴至護士、中醫等

范鴻齡稱，所有安排須符合兩地法律規定，擬定名單後將交由醫委會審批，以「有限度註冊」形式來港執業。薪酬方面，范稱該批醫生與其他有限度註冊醫生將「一視同仁」，表示不會影響醫管局優先聘用本地醫科生及現職公院醫生升遷。

林哲玄估計引入資深醫生當「參謀」

立法會醫衛界議員林哲玄估計，醫管局冀覓資深醫生當參謀角色，在人手調配規劃及抗疫給予建議，而非落手落腳醫病，「否則三頭六臂都搞唔掂」。他料該批醫生職位至少是部門或醫院主管，甚至是聯網行政人員。對於兩地醫療體系差異，林認為一年時間足夠他們「落地」了解並「做到好多嘢」，相信問題不大。

醫委會委員林志釉稱，醫管局事前沒諮詢或通知醫委會，又謂早前內地醫護來港抗疫時沒考慮資歷，現猶如容許他們毋須招聘或篩選便進入公院，形容「唔擔心就假」。本身是香港病人政策連線主席的林志釉憂慮，該批醫生學歷資格不足，亦有語言溝通問題。不過，一旦發生專業失當事故，醫委會有權監管，即使相關醫生離港或不出席研訊，醫委會仍可裁決影響對方在內地或海外執業資格。

公醫協會促勿損本地醫生機遇

香港公共醫療醫生協會會長凌霄志則相信，不會有大批醫生來港，但期望醫委會做好把關，並促請醫管局確保計劃不礙本地醫生機遇和培訓。

全職醫生流失率7.9% 護士9.5%

本港公營醫療近年人才流失嚴重，醫管局昨公布截至今年4月的過去12個月，公院全職醫生流失率達7.9%，全職護士流失率達9.5%。范鴻齡形容令人憂慮，稱移民、轉投私營市場是醫護流失原因，強調局方將「多管齊下」紓緩人手短缺，包括增加副顧問護師及推出員工低息置業貸款計劃等（見表）。

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