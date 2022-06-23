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2022年6月23日星期四
港聞二
康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
張曉明調任政協副秘
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
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【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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