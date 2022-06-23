港聞

港聞二

朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月

【明報專訊】2019年平安夜有人響應網上號召到旺角朗豪坊「和你shop」示威，防暴警察到場驅散示威者，遭丟雜物。一名女幼兒教育教師向兩警「潑奶茶」，早前承認一項非法集結和兩項襲警罪名，昨在西九龍裁判法院被判囚4個月。主任裁判官徐綺薇形容被告行為「極為不智」，或成為「鼓勵角色」引起他人仿效，令局面惡化，擾亂公眾秩序。

被告蔡芷珺（22歲），報稱教師，涉於2019年12月24日在旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓中庭與其他人一起參與非法集結及於同日同地襲擊警員10186及警長33641。

辯方求情出，被告在學時兼職幫家庭供樓，長期照顧患有腎病及併發症的父親，其父離世後對家庭帶來沉重打擊，被告須工作幫補家計。被告常任義教，加上其母為新來港者，使她更「致力於協助新來港人士」，幫他們適應環境。被告在還押期間亦會協助在囚者翻譯。她明白接受紀律聆訊後會失去教師牌照，但仍對幼兒教育有抱負，認為她身上「有使命」。

開學日聚警署 教師認無牌管無線電

另外，2019年開學日晚上，過百示威者聚集旺角警署，其中21歲教師吳紫茵在翌日凌晨被指無牌管有對講機，事隔逾兩年半被控無牌管有無線電通訊器具，昨亦於同一法院認罪。她求情稱投身教育行業後，「明白以身作則嘅重要」，案件押後7月15日判刑，待索背景及社會服務令報告，其間被告獲准保釋。

【案件編號：WKCC 114、 2077/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 襲警 非法集結 幼稚園教師 朗豪坊 旺角警署 和你Shop

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