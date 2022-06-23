港聞

港聞二

中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴

【明報專訊】2019年11月12日中大衝突的首宗暴動案，中大女生鄧希雯受審後被裁定暴動及違反禁蒙面法罪成，判監3年9個月。鄧希雯不服定罪申請上訴許可，上訴庭昨開庭審理。申請方提出，原審裁決沒充分解釋為何不相信鄧的自辯，鄧自辯稱當時為感受催淚煙而進行文學創作。法官彭偉昌不認為申請方上訴理據是合理可供辯的理由，認為原審法官的結論是「無懈可擊」，即時駁回上訴。

代表申請人鄧希雯（24歲）的資深大律師潘熙引述，原審法官信納申請人供稱留在現場13分鐘，不信她辯解當時沒意識到發生何事，她進入自己的「感官世界」感受催淚煙等。潘熙認為原審法官未有充分解釋為何不相信申請人的證供，而參與暴動是唯一合理推論。

官質疑女生無離開現場 不算旁觀

彭官表示，當時全港市民都知道二號橋衝突，申請人仍選擇經歷催淚煙和取得「臨場感」，並承認在場10多分鐘，亦接過口罩手套等裝備，彭官認為若申請人不想參與其中一定會走，反問「點會係路過或旁觀？你選擇身處其中，唔係咩叫臨場感？」

潘熙續稱，案發時校方與警方對話，故申請人到場觀察，重申她當日回校交功課，她一度看不清楚眼前事物，並以涉案經歷進行文學創作。惟彭官認為原審法官的結論是「無懈可擊」，指申請人身穿黑色裝束和佩戴裝備，她完全知悉現場發生暴動。

潘熙強調，沒有足夠證據顯示申請人身處暴動核心範圍內，相比起暴動罪不成立的首被告，申請人距離警方防線較遠，又爭議申請人被捕及暴動核心範圍位置，惟遭彭官質問是否有人擲物才算是暴動，拒絕接納申請方理據。

【案件編號：CACC164/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 暴動罪 中大二號橋 反修例事件

上 / 下一篇新聞

康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
張曉明調任政協副秘
張曉明調任政協副秘
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席