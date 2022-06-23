男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事

主診醫生：及早急救增存活率

「係低同好低嘅分別」

事主胡耀強（終年54歲）於2018年8月30日在博愛醫院不治。事主的妻子何婉萍供稱，丈夫事發前一兩天曾有胸口痛，她叮囑對方若再有不適便到急症室求醫。事發當日，丈夫如常出門上班，至下午約兩點半，她收到丈夫的WhatsApp信息，稱因胸口痛送院。妻子當日下午3時許趕到博愛醫院，惟急症室職員稱找不到事主，叫妻子先坐下等待。

死者妻：夫躺牀上無反應 指甲瘀黑

她前往等候區途中，在距離大堂約10米的一處無人走廊，發現丈夫躺在牀上，闔上眼無反應，且「指甲有少少瘀瘀黑黑，感覺到佢有少少僵硬」，妻子再大聲叫喊，隨即有醫護人員跑過來，事主終在搶救後不治。

綜合庭上證供，事主當日下午約1時半，在元朗一間銀行稱胸口痛，救護員到場將他送院，他一直清醒，維生指數正常，並於2時05分送抵博愛醫院。急症室醫生程慧明供稱，當日下午2時14分檢查事主，發現血壓偏高、心跳偏慢，並知悉他近日曾有胸口痛，沒有長期病或家族病史，加上他相對年輕，故評估其心肌梗塞風險低，遂安排他到觀察區等候驗血報告。事主X光片顯示左心室肥大，程認為符合血壓高症狀，整體沒有異常。

博愛5月起儀器監察胸痛病人

程慧明補充，觀察區毗鄰護士站，附近有護士常駐，可觀察事主，而護士一貫會在病人到觀察區時量度維生指數，惟當日「好可惜係冇」；死因裁判官何俊堯問及觀察區是否有持續監測維生指數的儀器，她稱院方至今年5月才在觀察區加裝監測心跳及血氧濃度的儀器，並安排所有胸口痛的急症病人使用，惟事發時沒有此系統。

事主妻子發現丈夫不省人事，事主經醫生急救後延至4時18分不治。程慧明表示，事主過世後才有驗血報告，顯示事主心臟酵素正常，不符合心肌栓塞的症狀。研訊今續。

【案件編號：CCDI 27/19】

明報記者

（死因研訊）