港聞

港聞二

男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事

【明報專訊】54歲男司機2018年因胸口痛入院，同日於博愛醫院不治；死因庭昨展開研訊。庭上透露事主送到急症室觀察區後29分鐘，才由妻子發現他不省人事。主診的急症室醫生供稱，當時評估事主心肌梗塞風險低，故安排他到觀察區等候驗血報告，其間「好可惜係冇」護士為他量度維生指數；她亦同意及早急救事主可提升存活率，但相信「係低同好低嘅分別」。

主診醫生：及早急救增存活率

「係低同好低嘅分別」

事主胡耀強（終年54歲）於2018年8月30日在博愛醫院不治。事主的妻子何婉萍供稱，丈夫事發前一兩天曾有胸口痛，她叮囑對方若再有不適便到急症室求醫。事發當日，丈夫如常出門上班，至下午約兩點半，她收到丈夫的WhatsApp信息，稱因胸口痛送院。妻子當日下午3時許趕到博愛醫院，惟急症室職員稱找不到事主，叫妻子先坐下等待。

死者妻：夫躺牀上無反應 指甲瘀黑

她前往等候區途中，在距離大堂約10米的一處無人走廊，發現丈夫躺在牀上，闔上眼無反應，且「指甲有少少瘀瘀黑黑，感覺到佢有少少僵硬」，妻子再大聲叫喊，隨即有醫護人員跑過來，事主終在搶救後不治。

綜合庭上證供，事主當日下午約1時半，在元朗一間銀行稱胸口痛，救護員到場將他送院，他一直清醒，維生指數正常，並於2時05分送抵博愛醫院。急症室醫生程慧明供稱，當日下午2時14分檢查事主，發現血壓偏高、心跳偏慢，並知悉他近日曾有胸口痛，沒有長期病或家族病史，加上他相對年輕，故評估其心肌梗塞風險低，遂安排他到觀察區等候驗血報告。事主X光片顯示左心室肥大，程認為符合血壓高症狀，整體沒有異常。

博愛5月起儀器監察胸痛病人

程慧明補充，觀察區毗鄰護士站，附近有護士常駐，可觀察事主，而護士一貫會在病人到觀察區時量度維生指數，惟當日「好可惜係冇」；死因裁判官何俊堯問及觀察區是否有持續監測維生指數的儀器，她稱院方至今年5月才在觀察區加裝監測心跳及血氧濃度的儀器，並安排所有胸口痛的急症病人使用，惟事發時沒有此系統。

事主妻子發現丈夫不省人事，事主經醫生急救後延至4時18分不治。程慧明表示，事主過世後才有驗血報告，顯示事主心臟酵素正常，不符合心肌栓塞的症狀。研訊今續。

【案件編號：CCDI 27/19】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕胸口痛 急症室 博愛醫院 死因研訊

上 / 下一篇新聞

康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
張曉明調任政協副秘
張曉明調任政協副秘
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席