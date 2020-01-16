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大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸

【明報專訊】由港府駐粵辦在廣州中信廣場舉辦的「此刻‧更愛香港」慶回歸25周年活動展覽進入最後一期，從前日（21日）起至下周一（27日）展出尖沙嘴鐘樓，而第一期曾展出的中環巨型摩天輪也再度回歸。此外，今期還介紹了去年7月開幕的M+博物館及即將開幕的香港故宮文化博物館。

駐粵辦主任陳選堯表示，今次慶回歸展雖然佔地不大，但透過切換不同的香港景物，為廣東市民營造對香港的美好回憶，同時也藉着展覽介紹封關期間香港新落成的地標建築，包括M+博物館和香港故宮文化博物館，為未來通關後他們再赴港旅遊會有所期望。他又稱，展覽除了方便市民「打卡」，每期展覽送出的禮品都不同，例如一套5款有香港特色的襟章和鎖匙扣，讓市民可以「集郵」。

陳選堯稱，駐粵辦的服務範圍包括廣東、福建、廣西、海南和雲南，除了廣州辦展，其他省市亦會有慶回歸安排，例如深圳有巴士巡遊、廣西一批藝術家也為香港回歸25年創作新曲。

疫情期間收5萬在粵港人求助

雖然封關已有一段時間，疫情影響層面也廣，不過，陳選堯表示，過去兩年駐粵辦工作步伐不停，僅去年便舉辦了50多場研討會及多項展覽，此外，亦為受封關影響未能回港的在粵港人解決疑慮，例如長期病患不能回港取藥和覆診問題，在駐粵辦從中協調下得到解決，另外還包括處理在粵港人更換香港護照等。據不完全統計，疫情期間便收到5萬多宗在粵港人查詢求助。

明報記者 陳子凌

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