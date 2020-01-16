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大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清

【明報專訊】香港年輕人若在大灣區覓得工作機會，解決住宿問題相信是重中之重，除非公司已有提供住宿福利，否則便需要尋找安樂窩。以深圳為例，一房單位平均月租為1987元（人民幣，下同）（見圖1）；其中福田區租金最高，達3500元，最低租金為光明區，只需1201元，相差約2倍（見圖2）。年輕人北上租樓除了要知價外，搵租盤時也可以留意，深圳及珠海等地除了可透過中介人外，也可善用App或公眾號直接與房東洽談租金，好處是可以免除中介費，但盤源要小心選擇。另外，租公寓跟租住房又大不同，事前要查清楚。

明報記者 龍彩霞

如果人生路不熟，想租屋可以搵房屋中介機構介紹，如果有心儀單位，中介會與業主取得聯繫，若成功達成協議，租客和業主的其中一方或雙方會按一定比例支付佣金給中介機構。租房中介費多少依各地慣例而定，收取方式有時只向租客收取，有的會同時向租客與業主收取。也有業主與中介商談後，將房租提高，以免去業主的中介費。北京、廣州、深圳的租房中介費一般是租客與業主各付半個月租金。初來深圳，人生地不熟又急需租房的人；或是預算充足但空閒時間較少的人，便適合委託中介租房，缺點是要交半個月房租的中介費。

中介費無特定 多為半月租金

租客在簽約時，一定要注意按金的用途，如有租客在合約期內退租，業主可要求不退還按金，或如租客毁壞單位內的家俬，業主可要求從按金中扣除修補費用。租客要添置家具或改裝設備，需要經業主同意，若沒有經業主同意擅自改造或裝修單位，業主可要求租客恢復原狀或賠償損失。

另一方面，租客若發現單位內家俬或電器等有損毀需要維修時，可以要求業主在合理期限內維修。若業主未履行維修義務的，租客可以自行處理，維修費用由業主負擔。若維修影響租客使用房屋，應當相應減少租金或者延長租期。

業主賣樓 租客有優先購買權

若業主在租約期內出售物業，他有責任在出售之前的合理期限內通知租客，租客可享有以同等條件優先購買的權利，物業賣給近親除外。當業主通知租客將要出售物業，租客在15日內未有明確表示的話，則視為放棄優先購買權。租賃期限屆滿後，租客有以同等條件優先續租的權利。換句話說，租客可以繼續住，若沒有提出異議的話，原租賃合同繼續有效，但是租賃期限將為不定期。

租樓App盤源性價比較高 須小心條款

除了中介外，大家也可以透過手機小程序或租樓App留意租盤，公眾號為「租房群」，公眾號上的租盤雖然不多，但是性價比會較高，而且大部分的租盤都是個人轉租的，或是業主直接出租，就算是公寓也會寫得很清楚，公眾號包括「深圳租房老司機」及「深圳租房群」等。

除了業主直接出租外，港人也可以租住「公寓」物業。深圳大部分公寓都是「二房東」，物業或整棟樓的產權不一定屬於公寓一方，而是另有一個業主。如果是二房東，並且是個人或小公司承租的單位，租客可以要求看二房東與業主的承租合同，以免權利責任不清晰，租客的合法權益難以得到保障。

支出方面，如果想找人合租兩房一廳單位，租金會按物業的建築面積大小來計算，其中水費、煤氣費按人頭平均攤分，電費按戶數平均攤分。公寓與私人物業的分別，是公寓環境、公共地方及相關的硬件設施，都有公寓管家或者聘請的物業公司打理，租客入住的時候一定要問清楚，這部分費用是否包括在租金內。

另一個App叫豆瓣小組，優點是轉租的人數特別多、家電會更齊全及價格更有競爭力。不過簽約時需要注意一定要有原業主批准，不能私下轉租。此App個人租盤偏多，缺點是這幾年深圳各種農民房改造公寓的興起，若要租公寓要小心條款。而微博上房源偏少，主要集中在人數比較多的幾個「超話」裏，比如深圳租房超話，大家也可以去找找看，急找房的也可以發個求租帖文，通常會收到很多回覆，但租盤質量需要進一步篩選。

租房小程序愈來愈多，有個人轉租和招租的小程序，如租房團、拼室友等；有些App以合租公寓為主，如蘑菇租房、小螺趣租等；有的主要以中介和合租公寓為主，比如鏈家、安居客；也有比較多個人房源的如巴樂兔、貝殼找房等。

[活在灣區]

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