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港聞二

4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士

【明報專訊】警方交代2022年第一期電子消費券計劃的騙案，指4月起接獲64宗盜用個人資料獲取消費券的騙案，包括假冒受害人更改收取消費券的帳戶，將消費券據為己有，涉款30多萬。警方目前共拘捕9人，其中7人為詐騙集團成員，最年輕者16歲。

盜個人資料 改收券帳戶

商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示，騙徒在取得事主的個人資料及身分證副本後，以郵寄方法，假冒受害人更改收取消費券的帳戶，將消費券據為己有。其中46宗案件是同一詐騙集團犯案，成員在4月7至8日套現46張消費券，主要經馬鞍山、荃灣的3間電子產品商店，涉款約21萬。警方仍在調查騙徒取得事主個人資料的手法，另提到部分受害人曾遺失身分證及向無牌放債人借錢。孔慶勳又稱，騙案涉及各個支付工具。

警方前日行動拘捕7男2女，介乎16至46歲，分別報稱商人、學生、家庭主婦、護士等。其中6男1女為集團成員，包括主腦、商舖負責人、被招攬作傀儡的未成年人，部分成員有黑社會背景。其餘1男1女為單獨犯案，分別盜取朋友、前伴侶個人資料獲消費券。警方相信尚有人在逃，不排除有更多人被捕。

警方表示，就2021年電子消費券計劃共接獲409宗報案，而2022年計劃則接獲70宗報案，第二期計劃已取消郵寄更改收款帳戶，只可以電子方式及親身到服務中心更改。警方提醒，計劃秘書處可能以38527500致電登記人，但不會問及身分證號碼等，呼籲市民提高警覺，保障個人資料。

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