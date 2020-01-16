獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性

華昇化驗室疑環境污染

衛生署稱，前日（21日）收到華昇診斷中心呈報，指港珠澳大橋香港口岸有136名出境旅客於現場檢測的結果呈陽性或不確定。由於非陰性結果數目遠高於過往水平，衛生署人員已向承辦商了解事件。署方補充，承辦商懷疑化驗室出現環境污染，導致檢測結果出現異常；已責成華昇徹底消毒該化驗室和相關器材，承辦商要盡快提交調查報告。

被問到逾百名受影響市民於何地輪候覆檢結果，張竹君稱各人當時獲安排回家，署方已要求承辦商聯絡12名結果呈陽性或不確定者重新採樣檢測。至於化驗室是否環境污染、原因為何，張回覆稱暫未掌握相關資料。

衛生署回覆本報查詢時表示，根據現行陸路出境新冠病毒特別檢測安排，檢測結果非陰性者不能離境，在場工作人員會建議使用點對點交通工具等合適方法回家並尋求協助。

專家指安排不理想

倡劃空間供等結果

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，樣本覆檢需時，口岸設計未必適合大量市民同時等候結果，形容在此情况下，讓檢測結果「非陰性」的市民點對點回家屬不理想、「但都係無辦法之中嘅辦法」。他續指，是次經驗反映各港口應預先制訂後備方案，如劃出指定空間讓檢測結果有異的市民等候覆檢結果。

（新冠疫情）