多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友

機場工作疑染BA.4或BA.5

FedEx職員曾到青衣食肆

衛生防護中心昨公布新增1447宗陽性個案，包括1323宗本地個案；再多7人疑染Omicron BA.2.12.1，其中5宗為源頭不明及相關個案。另有一名居屯門嘉才里的聯邦快遞職員疑染BA.4或BA.5，近日無外遊紀錄且每日快速測試，6月18日核酸檢測呈陽性，Ct值27至28。患者於機場亞洲空運中心辦公室工作，不時到停機坪取貨，本月16至18日曾到泛亞飲食亞洲空運中心員工餐廳用膳，6月18日早上10時許亦曾到青衣灝景灣賓墟冰室，有關地點昨納強制檢測。

張竹君稱，聯邦快遞職員於機場工作屬高危人士，初步了解無與旅客接觸，惟以往涉機場個案亦曾出現遠距離傳播，形容「有時人哋行過（而傳染）都唔出奇」。林緯遜認同職員並非「完全無機會」接觸旅客，惟不排除經包裹傳播，需視乎貨物表面溫度才定論，而病毒可在低溫存活數天，本港亦曾有冷凍食物包裝驗出病毒；他又謂BA.4及BA.5未在本地流行，相信職員屬社區感染的可能不大。

另外昨日再有5間院舍出現個案，其中灣仔聖雅各福群會僖明居一名院友受感染，7人須檢疫。染疫院友於6月16及20日曾到該機構於同區的雅聚天地日間活動中心參與全日活動，兩日同場各有約30人；連同染疫院友，該中心自6月17日起共錄得6宗個案，須納強檢。

赤柱一校料宿舍傳播 52人檢疫

社署昨日公布，石硤尾公園體育館和小西灣體育館暫託中心周六（25日）投入運作，共設約340張病牀，分別接收安老及殘疾院舍的輕症或無症狀患者；亞博館則用作接收院舍密切接觸者。

學校方面，赤柱聖士提反書院多3名宿生染疫，同層累計9名宿生受感染。衛生防護中心前日懷疑該校5Y班有傳播，張竹君表示，該班5名染疫學生均住宿舍，料於宿舍出現傳播，該層其餘52名沒染疫宿生須家居檢疫或送檢疫中心。

單日新增個案連續第八日逾千宗，張竹君稱過去數天沒下降迹象，料短期內將增至逾2000宗，惟強調最重要監察入院和死亡數字，近日比例沒明顯上升。

（新冠疫情）