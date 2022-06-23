訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假

【明報專訊】本報過去一連兩日報道指定檢疫酒店疑遭炒賣以及房間需求殷切成因。有酒店及旅遊業界人士表示，近日有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港，未知屬受騙或鋌而走險以「虛假文書」以圖入境。有負責抵港檢疫流程的公務員稱，大部分個案屬內地旅客，數字近日上升。有本港旅行社在社交平台發文，稱遭不法分子假冒旅行社名義向旅客發出虛假「檢疫酒店訂單」，已報警處理。食衛局確認留意到有關情况，但無備存數字。
明報記者 鄭律銘 陳亦瀅 施晉宇 張煒明
食衛局稱有留意 無備存數字
有負責抵港檢疫流程的公務員向本報表示，近兩月持虛假或錯誤「檢疫酒店確認書」的旅客明顯增加，大部分為由海外抵港的內地旅客，其中部分人手持非指定檢疫酒店預約，亦有人在抵達檢疫酒店後，方發現酒店並無相關預約，有旅客聲稱是透過內地中介公司預訂，不知道確認書屬虛假。
食衛局回應稱，指定檢疫酒店計劃2020年底推行以來，間中有個別抵港者手持無效的指定檢疫酒店確認文件。有關單位會跟進及提供協助，包括協助聯絡指定檢疫酒店訂房，並按規定接載他們前往酒店。若事件涉及刑事成分，會交執法機關跟進及調查。
報警並安排旅客住備用房
酒店業憂藉「漏洞」濫用
酒店業主聯會經理陳媛妍向本報表示，收到有酒店業人士反映，旗下酒店接獲數宗由海外抵港的內地旅客，持虛假預約證明文件到檢疫酒店的個案。陳表示，由於未能確定旅客是否在知情下行使虛假文書，因此按程序報警處理，並通知政府指定檢疫酒店計劃辦事處。她表示，檢疫酒店本身有預留小量備用房間，在維修工程等特殊情况時替換，因此最終有為該些旅客安排入住。陳媛妍表示，「一間仍可安排到，但若數量多就難以安排」，憂慮日後有旅客鋌而走險，藉「漏洞」濫用備用房間。
有旅社稱遭冒名代訂酒店
於旅議會註冊的「萬福旅行社」周一（20日）於facebook專頁發帖稱，有不法分子假冒其旅行社名義，向旅客發出虛假「檢疫酒店訂單」，懷疑行騙。本報致電萬福旅行社查詢事件詳情，職員指負責人拒絕受訪，同時稱近日曾發生數宗同類事件，已於周日（19日）報警備案。根據帖文，涉事「虛假訂單」在今年4月交易，替受害人在今年4至5月期間預訂佐敦「木的地酒店」房間，收費9000元。惟翻查政府資料，該酒店不屬「第七輪指定檢疫酒店的名單」。
另外，本報亦在內地應用程式「小紅書」上發現，有網民聲稱周日（19日）試圖透過中介公司代訂下月本港檢疫酒店，但疑被騙取300元人民幣訂金（約351港元）。該網民更稱，有兩名朋友分別被騙取4000元和5000元人民幣訂金（分別約4680至5850港元），其中一人已報警，並形容是「血的教訓」，呼籲其他網民要在檢疫酒店官方網站預訂，勿經中介公司代訂，即使需匯款至公司帳戶亦要先核實，並與酒店致電確認。
訂後有訂單編號 可詢酒店核實
旅遊業議會主席徐王美倫表示，有業界曾向她反映持虛假入住文件到檢疫酒店情况，但無統計數字。她表示，在網上經任何平台預訂酒店房間後，均會收到由酒店發出的訂單編號，建議市民或旅客先行聯絡酒店，核實入住資料，以確保交易真確。
（新冠疫情）
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