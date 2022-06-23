訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假

明報記者 鄭律銘 陳亦瀅 施晉宇 張煒明

食衛局稱有留意 無備存數字

有負責抵港檢疫流程的公務員向本報表示，近兩月持虛假或錯誤「檢疫酒店確認書」的旅客明顯增加，大部分為由海外抵港的內地旅客，其中部分人手持非指定檢疫酒店預約，亦有人在抵達檢疫酒店後，方發現酒店並無相關預約，有旅客聲稱是透過內地中介公司預訂，不知道確認書屬虛假。

食衛局回應稱，指定檢疫酒店計劃2020年底推行以來，間中有個別抵港者手持無效的指定檢疫酒店確認文件。有關單位會跟進及提供協助，包括協助聯絡指定檢疫酒店訂房，並按規定接載他們前往酒店。若事件涉及刑事成分，會交執法機關跟進及調查。

報警並安排旅客住備用房

酒店業憂藉「漏洞」濫用

酒店業主聯會經理陳媛妍向本報表示，收到有酒店業人士反映，旗下酒店接獲數宗由海外抵港的內地旅客，持虛假預約證明文件到檢疫酒店的個案。陳表示，由於未能確定旅客是否在知情下行使虛假文書，因此按程序報警處理，並通知政府指定檢疫酒店計劃辦事處。她表示，檢疫酒店本身有預留小量備用房間，在維修工程等特殊情况時替換，因此最終有為該些旅客安排入住。陳媛妍表示，「一間仍可安排到，但若數量多就難以安排」，憂慮日後有旅客鋌而走險，藉「漏洞」濫用備用房間。

有旅社稱遭冒名代訂酒店

於旅議會註冊的「萬福旅行社」周一（20日）於facebook專頁發帖稱，有不法分子假冒其旅行社名義，向旅客發出虛假「檢疫酒店訂單」，懷疑行騙。本報致電萬福旅行社查詢事件詳情，職員指負責人拒絕受訪，同時稱近日曾發生數宗同類事件，已於周日（19日）報警備案。根據帖文，涉事「虛假訂單」在今年4月交易，替受害人在今年4至5月期間預訂佐敦「木的地酒店」房間，收費9000元。惟翻查政府資料，該酒店不屬「第七輪指定檢疫酒店的名單」。

另外，本報亦在內地應用程式「小紅書」上發現，有網民聲稱周日（19日）試圖透過中介公司代訂下月本港檢疫酒店，但疑被騙取300元人民幣訂金（約351港元）。該網民更稱，有兩名朋友分別被騙取4000元和5000元人民幣訂金（分別約4680至5850港元），其中一人已報警，並形容是「血的教訓」，呼籲其他網民要在檢疫酒店官方網站預訂，勿經中介公司代訂，即使需匯款至公司帳戶亦要先核實，並與酒店致電確認。

訂後有訂單編號 可詢酒店核實

旅遊業議會主席徐王美倫表示，有業界曾向她反映持虛假入住文件到檢疫酒店情况，但無統計數字。她表示，在網上經任何平台預訂酒店房間後，均會收到由酒店發出的訂單編號，建議市民或旅客先行聯絡酒店，核實入住資料，以確保交易真確。

（新冠疫情）