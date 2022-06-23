仍屬正部級 劉兆佳料強化統戰

央視「新聞聯播」畫面顯示，宣布任命時，張曉明面帶笑容向在場委員鞠躬致謝。本月初，關於張曉明即將履新的消息已傳出，本報6月1日即引述消息人士稱，張曉明將調任全國政協副秘書長。現年58歲的張曉明是江蘇泰興人，現為中共第十九屆中央委員和全國人大代表。張曉明在港澳系統工作逾36年，曾任香港中聯辦主任，2017年返回北京出任港澳辦主任，並當選為中央委員，前年2月他改任分管日常工作的副主任，由全國政協副主席夏寶龍接替其主任職務。

劉兆佳表示，他理解張曉明是次調任屬平調，並稱香港已進入新形勢、新時代，中央對港政策在四中全會確定，包括要處理人心回歸、產業轉型、社會矛盾等，他預計張曉明加入政協可強化統戰工作，並可團結及壯大愛國力量。

昨日閉幕會上，同時增補馬建堂、馮正霖、何平、宋濤、張紀南、聶辰席、隋青為第十三屆全國政協委員；增補馬建堂、馮正霖、謝伏瞻為經濟委員會副主任，張紀南為人口資源環境委員會副主任，宋濤為教科衛體委員會副主任，隋青為民族和宗教委員會駐會副主任，何平、聶辰席為文化文史和學習委員會副主任。