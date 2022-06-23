港聞

港聞二

張曉明調任政協副秘

【明報專訊】全國政協第十三屆全國委員會常務委員會第二十二次會議昨日下午在北京閉幕，會議決定增補張曉明為全國政協委員，並任命他為副秘書長。張曉明調任後仍屬正部級官員。全國港澳研究會副會長劉兆佳預計，張曉明在政協崗位可參與強化統戰的工作。

仍屬正部級 劉兆佳料強化統戰

央視「新聞聯播」畫面顯示，宣布任命時，張曉明面帶笑容向在場委員鞠躬致謝。本月初，關於張曉明即將履新的消息已傳出，本報6月1日即引述消息人士稱，張曉明將調任全國政協副秘書長。現年58歲的張曉明是江蘇泰興人，現為中共第十九屆中央委員和全國人大代表。張曉明在港澳系統工作逾36年，曾任香港中聯辦主任，2017年返回北京出任港澳辦主任，並當選為中央委員，前年2月他改任分管日常工作的副主任，由全國政協副主席夏寶龍接替其主任職務。

劉兆佳表示，他理解張曉明是次調任屬平調，並稱香港已進入新形勢、新時代，中央對港政策在四中全會確定，包括要處理人心回歸、產業轉型、社會矛盾等，他預計張曉明加入政協可強化統戰工作，並可團結及壯大愛國力量。

昨日閉幕會上，同時增補馬建堂、馮正霖、何平、宋濤、張紀南、聶辰席、隋青為第十三屆全國政協委員；增補馬建堂、馮正霖、謝伏瞻為經濟委員會副主任，張紀南為人口資源環境委員會副主任，宋濤為教科衛體委員會副主任，隋青為民族和宗教委員會駐會副主任，何平、聶辰席為文化文史和學習委員會副主任。

相關字詞﹕全國政協 張曉明

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