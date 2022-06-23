港聞

港聞二

第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化

【明報專訊】今年2月《財政預算案》進一步將八成和九成按揭的樓價上限放寬，但在第五波新冠疫情下香港經濟受重挫，市場曾擔心借取高成數按揭買家一旦收入受影響，斷供風險將增加。首置買家最多可借取九成按揭，可盡借九成樓價上限增至1000萬元，貸款額升至900萬元，首置買家毋須做按揭息率加3厘的壓力測試，但仍需符合供款佔入息低於五成的要求，若以九成按揭買入1000萬元物業，供款30年，月入最低須達7.11萬元。據政府統計處最新公布入息數據，首季月入6萬元以上的家庭共有56.5萬個，按季增加7.85%（見表）。

銀主盤增 業界：遠未達金融風暴水平

若計算非首置買家買入一個1200萬元物業，新政策下可借盡八成按揭，貸款額升至960萬元，這類非首置買家需額外通過供款壓力測試，若以八成按揭購入1200萬物業，最低月入要求為9.08萬元。今年首季月入為8萬元以上家庭有34.6萬個，按季亦增加7.82%。

首季本港經濟倒退，但高收入家庭數目不跌反升。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，今年4月金管局公布的按揭拖欠比率為0.04%，與1月比較變動不大，加上家庭收入數據，反映首季經濟收縮對上述高成數按揭買家的壓力不大，隨着經濟恢復平穩，消費市道開始復常，用家斷供的風險更低。

據市場統計，銀主盤直至今年5月底增至約150個，為近年較高水平。曹德明認為，該批銀主盤應以投資客為主，銀主盤數目上升或與疫情期間累積、復常後陸續推出市面有關，與1997年金融風暴後的逾萬個銀主盤仍相距甚遠。

美國近期加快加息，聯儲局成員預期本年底會加至3.25至3.5厘，曹德明預期下半年H按（跟1個月拆息掛鈎的按揭息率）實際利率會升至2.5厘的封頂水平。大多分析師現時都預計，今年第四季香港銀行將調高最優惠利率。假若銀行上調最優惠利率令封頂利率上調，以加0.25厘計算，買家較現時H按息1.9厘下的每月供款需多供12%。不過，曹德明認為，今年初經濟較差，「波叔Plan」買家也能通過收入測試入市，顯示他們有一定實力，這些買家當中不少有固定收入，例如醫護、公務員等。加上現時買家的按揭收入測試已是以封頂利率計算，壓力測試更會再額外加3厘，買家申請按揭時須通過測試，加息對他們問題不大。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕最優惠利率 波叔plan 美國加息 香港經濟 樓市 新冠肺炎 高成數按揭 九成按揭 八成按揭 按揭

上 / 下一篇新聞

康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
張曉明調任政協副秘
張曉明調任政協副秘
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席