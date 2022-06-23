第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化

銀主盤增 業界：遠未達金融風暴水平

若計算非首置買家買入一個1200萬元物業，新政策下可借盡八成按揭，貸款額升至960萬元，這類非首置買家需額外通過供款壓力測試，若以八成按揭購入1200萬物業，最低月入要求為9.08萬元。今年首季月入為8萬元以上家庭有34.6萬個，按季亦增加7.82%。

首季本港經濟倒退，但高收入家庭數目不跌反升。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，今年4月金管局公布的按揭拖欠比率為0.04%，與1月比較變動不大，加上家庭收入數據，反映首季經濟收縮對上述高成數按揭買家的壓力不大，隨着經濟恢復平穩，消費市道開始復常，用家斷供的風險更低。

據市場統計，銀主盤直至今年5月底增至約150個，為近年較高水平。曹德明認為，該批銀主盤應以投資客為主，銀主盤數目上升或與疫情期間累積、復常後陸續推出市面有關，與1997年金融風暴後的逾萬個銀主盤仍相距甚遠。

美國近期加快加息，聯儲局成員預期本年底會加至3.25至3.5厘，曹德明預期下半年H按（跟1個月拆息掛鈎的按揭息率）實際利率會升至2.5厘的封頂水平。大多分析師現時都預計，今年第四季香港銀行將調高最優惠利率。假若銀行上調最優惠利率令封頂利率上調，以加0.25厘計算，買家較現時H按息1.9厘下的每月供款需多供12%。不過，曹德明認為，今年初經濟較差，「波叔Plan」買家也能通過收入測試入市，顯示他們有一定實力，這些買家當中不少有固定收入，例如醫護、公務員等。加上現時買家的按揭收入測試已是以封頂利率計算，壓力測試更會再額外加3厘，買家申請按揭時須通過測試，加息對他們問題不大。

（回歸25年 危與機）