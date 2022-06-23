「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成

超級豪宅不乏內地買家

據本報綜合土地註冊處及代理資料統計，「新香港人」活躍於新盤銷售，如去年開售的兩個港鐵焦點新盤路勁（1098）旗下晉環、嘉里（0683）和信置（0083）等合作的揚海，「新香港人」買家比例更高逾三成。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，「新香港人」甚具財力，而本港投資空間較大，故當「港漂」取得永久居民身分資格後，便會藉低印花稅入市，部分將物業作長線投資。他預計，「新香港人」將繼續成為撐起樓市的其中一個重要元素。

除「大眾化」新盤備受「新香港人」歡迎外，不少超級豪宅項目亦落入內地富豪手中，例如購入前必須先獲得由區內富豪住客組成的石澳業主委員會贊成才能成為該社區一分子的石澳大浪灣道，2009年底騰訊掌舵人馬化騰以4.8億元購入13號屋地，而物業原業主亦為本港社交界名人、華光航運董事長趙世光，相對2006年底原購入價3.8億元，趙氏在該交易中帳面獲利約1億元。石澳大浪灣道可算是香港最矜貴豪宅地段之一，整個地段只有22幢大屋，區內住客全屬香港商界頂級「大孖沙」，包括南豐集團主席陳廷驊、中建企業許氏家族、電盈主席李澤楷及信置主席黃志祥等。

另外，原由何東家族持有、曾被指為該家族「三不賣」資產之一的山頂道75號前何東花園屋地，於2014年底以51億元售予有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋或有關人士，迄今仍是本港史上最大宗屋地買賣，項目佔地約12萬方呎，可建樓面約6.2萬方呎，每方呎樓面地價82,258元，而市場更多次傳出，物業背後由兩名內地富豪持有。

（回歸25年 危與機）