港聞

港聞二

「新香港人」成生力軍 屢佔新盤客源兩三成

【明報專訊】回歸25年，本港樓市經歷2003年SARS、2008年金融海嘯，以至近年新冠疫情，樓價未見大幅下瀉，不單吸引港人購買，亦有不少內地來港、並已取得香港永久居民身分的「新香港人」入市，而「新香港人」更成為近年香港樓市的生力軍。

超級豪宅不乏內地買家

據本報綜合土地註冊處及代理資料統計，「新香港人」活躍於新盤銷售，如去年開售的兩個港鐵焦點新盤路勁（1098）旗下晉環、嘉里（0683）和信置（0083）等合作的揚海，「新香港人」買家比例更高逾三成。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，「新香港人」甚具財力，而本港投資空間較大，故當「港漂」取得永久居民身分資格後，便會藉低印花稅入市，部分將物業作長線投資。他預計，「新香港人」將繼續成為撐起樓市的其中一個重要元素。

除「大眾化」新盤備受「新香港人」歡迎外，不少超級豪宅項目亦落入內地富豪手中，例如購入前必須先獲得由區內富豪住客組成的石澳業主委員會贊成才能成為該社區一分子的石澳大浪灣道，2009年底騰訊掌舵人馬化騰以4.8億元購入13號屋地，而物業原業主亦為本港社交界名人、華光航運董事長趙世光，相對2006年底原購入價3.8億元，趙氏在該交易中帳面獲利約1億元。石澳大浪灣道可算是香港最矜貴豪宅地段之一，整個地段只有22幢大屋，區內住客全屬香港商界頂級「大孖沙」，包括南豐集團主席陳廷驊、中建企業許氏家族、電盈主席李澤楷及信置主席黃志祥等。

另外，原由何東家族持有、曾被指為該家族「三不賣」資產之一的山頂道75號前何東花園屋地，於2014年底以51億元售予有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋或有關人士，迄今仍是本港史上最大宗屋地買賣，項目佔地約12萬方呎，可建樓面約6.2萬方呎，每方呎樓面地價82,258元，而市場更多次傳出，物業背後由兩名內地富豪持有。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕何東花園 馬化騰 內地富豪 莊太量 新香港人

上 / 下一篇新聞

康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
另一受虐兒童家人：或兩月可出獄 無阻嚇性
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
政府租太古廣場設前任特首辦 議員促公布租金
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
落水拾魚竿 釣客遭浪捲走
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
431呎以下新屋 佔比不足一成升至逾五成 單位愈住愈細 樓價辣招壓不低
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
第五波疫下高收入家庭增 按揭拖欠率未惡化
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
來屆行會非官守成員歷代最老 16人平均65.7歲 立會議員佔半
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
疫下開會當天始見文件 「舊人」盼政策醞釀早期即參與
張曉明調任政協副秘
張曉明調任政協副秘
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
訂檢疫酒店 持假證明入境客增 多涉內地人 有稱循中介訂房不知文件虛假
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
多5院舍現個案 周六起兩暫託中心收輕症院友
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
獲安排回家等覆檢結果 大橋136客至少3陽性
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
4月至今64消費券騙案 9人被捕涉學生及護士
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：每年6月 租樓高峰期
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：M+故宮博物館 壓軸抵穗賀回歸
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
大灣區GBA專題：灣區6市辦香港電影展 播12經典港片
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
男子胸痛送博愛不治 無度維生指數 觀察區等報告29分鐘 妻子發現不省人事
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
中大二號橋暴動案 辯稱交功課女生被拒上訴
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
朗豪坊和你shop 幼師向警潑奶茶囚4月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】立會網「港是殖民地」描述消失 秘書處：網站年初更新
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】「過去並不是一個沉默的啞子」 梁耀忠出獄 引巴金論六四
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】慶回歸賓客入場要換KN95
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】違不能含「政治意味」規定 港府布魯塞爾賣廣告「一日壽命」
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】觀塘避風塘巨型3D畫賀七一
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席
【Emily】故宮館開幕 曾蔭權伉儷出席