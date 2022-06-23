稱方便展開工作 候任副律政司長張國鈞退出民建聯

工作或包括檢控政治人物

蔡子強：免予人政治報復感覺

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，律政司或會檢控政治人物和反政府者，退黨能避免予人感覺有政治報復成分。即將卸任的食物及衛生局長陳肇始昨見記者時回顧5年工作，發言期間多次哽咽和落淚，被問到是否有委屈時並沒有回應。

張國鈞昨日在社交網站宣布決定退黨，並感謝民建聯一直以來栽培和給予發展機會。民建聯主席李慧琼回應稱，理解和尊重張國鈞的決定。蔡子強接受查詢時指出，近年律政司檢控工作引起不少質疑，張國鈞退出民建聯也能減少口實。

回歸後首任律政司長梁愛詩是民建聯創黨成員，1997年上任前退黨，蔡子強認為有梁的先例在前，或促使張國鈞退黨。

候任官員除張國鈞擁有政黨背景，亦包括同屬民建聯的許正宇和擔任民政及青年事務局長的工聯會麥美娟。蔡子強認為，其他政策局的政治衝突不如律政司，過去不少有政黨聯繫的問責局長亦沒有退黨。

許正宇：前年已辭常委

麥美娟截稿前未回覆

對於會否仿效張國鈞退黨，許正宇透過新聞秘書回覆稱，他前年上任局長時已辭去民建聯常委，此後沒參與任何會務，只保留會籍。麥美娟至截稿前未回覆查詢。

另外，立法會昨日舉行今屆政府任內最後一次大會。陳肇始見記者時表示任內一半時間均在控制疫情，感謝食衛局和轄下多個部門不遺餘力抗疫，亦感謝特首林鄭月娥的信任和支持。她稱，繼任人盧寵茂的性格跟她同樣是迎難而上，祝福對方工作順利，她則會繼續在不同崗位服務市民和貢獻香港。對於政府是否抗疫不力，她個人需否為第五波疫情負責，以及會否向市民道歉，陳肇始均未有回應。

同樣不會留任的勞工及福利局長羅致光則表示，任內有許多收穫，大部分希望改善的勞工和福利政策均能達成，另一部分則已鋪好藍圖和路線圖，需要日後幾屆政府不斷優化。律政司長鄭若驊出席會議後未有發言，沒回應會否為修訂《逃犯條例》失敗負責和道歉。