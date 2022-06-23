抓兩歲童頭髮撞牆 社服報告稱無意傷人官拒納 童樂居首宗認罪員工囚4月

今年1月已被辭退的香詠姍（46歲）昨日應訊時全程低頭。已婚、育有一女的被告早前承認一項「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，於2021年11月30日至12月17日間犯案，涉兩次襲擊，事主為兩歲男童B。

扯兩歲童頭髮手腳

辯稱為分隔事主與另一兒童

社會服務令報告顯示，被告犯案是因工作忙碌、疏忽引致，感化官相信她無意圖傷害涉事主且有悔意，僅可（Marginally）值得給予機會，判處較高的181至240小時社會服務令。署理主任裁判官黃雅茵關注「唔係強嘅建議」，辯方解釋被告有悔意，值得給予機會。

首次襲擊中，辯方稱被告拉扯B的頭、頭髮及手腳，只為分隔開B與另一兒童，以免有身體接觸。黃官昨在判刑反駁指出，閉路電視顯示被告曾以手分隔另一兒童，可見她知悉有其他方式處理，但仍選擇暴力。此外，被告身為人母，有相當照顧兒童的經驗，必定知悉小朋友遊戲時的互動屬正常，但被告反應過敏，遠超分隔二人之目的，尤其B只有兩歲，黃官斥被告「極度過火」。

推兩歲童頭部撞牆

辯稱為免事主受傷

至於另一次襲擊，黃官同樣不接納辯方所指，被告揮手是為免卻B受傷，因被告的動作「是推不是揮」。此外。當時B僅稍為將頭伸向垃圾桶方向，被告便將B的頭用力推向牆，力度之猛烈令B的頭撞牆後即反彈，B之後雙手抱頭。黃官認為，B根本無挑起被告情緒，被告此舉「毫無疑問是情緒失控」。

對於辯方解釋B經常有「拖延」行為，黃官認為，兩歲兒童未能盡速完成日常行為乃預期之內，被告的襲擊完全偏離管教，不構成求情因素；反之在同齡兒童面前犯案，屬加刑因素。

官：辯解罔顧事實 悔意有限

黃官指出，事主因家庭特殊因素，由社署轉介至「童樂居」，未必如其他小朋友般幸運，可將事件告知家人，因此被告擔當重要角色，需對他加以照顧及愛護。被告雖稱無意圖犯案，但法庭認為辯解是「罔顧事實」，即使認罪、無案底、因本案而患創傷後遺症，其悔意亦相當有限，監禁無可避免，以監禁6個月為量刑起點，認罪獲減至4個月。

【案件編號：KCCC 1365/22】