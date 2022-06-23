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部分展品涉瀕危物種 需特別審批暫未入櫃

【明報專訊】距香港故宮向公眾開放還有10日，昨日現場所見，部分展櫃仍未擺放文物。香港故宮館長吳志華表示，部分北京故宮的展品因涉及瀕危物種，需特別審批，明日會運送來港，預計向公眾開放前可擺入展櫃；另有來自羅浮宮的展品雖已抵港，但隨展人員因防疫要求未能上機，當地要另派人來港，故昨暫未掛出來。

昨日現場所見，部分展櫃仍未擺放文物，例如展廳4原本會展出慈禧太后畫像《孝欽顯皇后朝服像》，即按照《孝欽顯皇后朝服像畫稿》繪製成的畫作，但前者因涉及瀕危物種，昨日未送到香港，據香港故宮的資料，前者不會在首日向公眾開放時亮相，會在稍後輪換時展出。

隨展人員未能上機 羅浮宮掛毯未掛出

吳志華表示，約100件文物因涉及瀕危物種如象牙、牛角等，需特別審批，明日會運來香港，之後用數日放入展櫃，7月2日向公眾開放前會處理好。

吳又說，香港故宮項目一直受疫情影響，例如一幅來自羅浮宮的掛毯，雖然文物已抵港，但隨展人員未符合防疫要求無法上機，要另派人員來港，展品至今仍未掛出。在展出羅浮宮展品的展廳9，其中一幅牆暫未擺放展品，據旁邊的簡介，該作品為《西庇阿高原交戰掛毯》，是哥白林染織廠為法國國王路易十四所製，描繪公元前208年發生在西班牙巴埃庫拉高原上的異常戰爭。

相關字詞﹕林鄭月娥 故宮博物院 西九文化區 吳志華 香港故宮 香港故宮文化博物館

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