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康熙禮服慈禧畫稿下月首亮相 趙芾唯一傳世山水畫 故宮館訂製展櫃攤展

【明報專訊】香港故宮文化博物館下月向公眾開放，館方昨開放讓傳媒預覽，從北京故宮博物院借出的914件文物中，部分從未對公眾展出，包括近年才發現的慈禧太后畫像畫稿，以及康熙帝登基、祭天等場合所穿禮服等，讓入場者先睹為快。香港故宮館長吳志華稱，已售出和預訂逾7萬張門票，佔首月可預訂門票總數約五成。

市民下月2日起可在香港故宮參觀從北京的故宮博物院借出的914件文物，其中展廳1至7標準門票50元，當中可看到部分從未向公眾展出的文物，例如展廳4的《孝欽顯皇后朝服像畫稿》，是慈禧太后畫像的畫稿，約2017年才於故宮圖書館發現，用了數個月修復，今次是首次向公眾展出，會展出3個月，展廳內有影片介紹修復過程。

畫稿文字標示用色 「正稿」稍後展出

香港故宮助理研究員陳麗安說，該畫稿是畫師繪製正圖前呈給皇帝審批的「畫樣」或「起稿」，畫稿上部分位置已塗上顏色，部分則寫上中文字，是標示該處要用的顏色，例如「黃地」即要用黃色為底色，「大」代表要塗上金色。陳說，畫稿經皇帝審批後才會畫另一幅「正稿」，該正稿稍後也會在香港故宮展出，團隊曾用電腦程式對比，畫稿和正稿幾乎一模一樣，但部分顏色有少許改動，從兩件展品可看到畫師作畫過程。

另一件首次對公眾展出的文物是展廳1的「明黃色雲龍紋男單朝袍」，是康熙帝的禮服，是清代宮廷最正式的服裝，登基、祭天等場合所穿。香港故宮還有其他龍袍展出，例如展廳2的乾隆時期「彩雲蝠壽字金龍紋男龍袍」，副館長王伊悠說，無法知道乾隆是否穿過該龍袍，但見到龍袍有些磨過的痕迹，有可能曾穿過。

02年「回國」米芾行書 首度境外展出

除了龍袍，皇權另一象徵是玉璽，展廳1展出的盤龍紐「大清受命之寶」是皇太極時期所製玉璽，以滿文及漢文刻有「大清受命之寶」字眼。

而展廳8至9則是特別展，要買120元的特別展門票才可參觀展廳1至9，展廳8會分期展出30幅晉唐宋元書畫，全是國家一級文物，第一期的10幅書畫包括南宋畫家趙芾的《江山萬里圖》，是其唯一傳世真迹，也是該展廳最長的作品，長約13.5米，要訂製展櫃全卷展開展示。另一幅作品是北宋書畫家米芾的《行書研山銘卷》，在清代一直於民間流傳，乾隆帝也未見過，近代輾轉流落日本，國家文物局於2002年競購，今次是首度在境外展出。

設互動展品 參觀者可扮帝后

除了靜態展品，香港故宮還有其他互動展品，例如展廳4，參觀者可在拍照裝置將自己照片換到帝后畫像上，並透過二維碼下載到手機。

香港故宮日前已開始預訂開放後首4周門票，吳志華稱已售出和預訂逾7萬張門票，佔可預訂門票總數約五成，其中120元特別展門票已售出83%，他估計博物館對公眾開放後反應更好。

已售7萬票 佔首4周可預訂五成

特首林鄭月娥昨出席香港故宮開幕典禮稱，香港故宮開幕是她以特首身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動，「為我早前說的42年公職生涯中的完整句號增添光彩」，又說香港故宮團隊要肩負推動港人國民身分認同的責任。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕林鄭月娥 馮程淑儀 吳志華 香港故宮文化博物館 香港故宮 故宮博物院

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