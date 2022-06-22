港聞

港聞二

工傷者索償境外公司 終院裁僱員補助局毋須承擔

【明報專訊】一名香港永久居民2014年在內地發生工業意外，回港治療後，在本港法院興訟向兩名僱主索償，獲批將令狀送達僱主之一的美國公司，對方無抗辯下被裁定敗訴。僱員補償援助基金管理局（下稱局方）介入案件，申請撤銷判決及令狀送達命令，原審時被駁回，案件上訴至終審法院，終院昨日頒下判辭，一致駁回上訴，裁定男事主的申索滿足令狀送達要求，但局方毋須承擔其向美國公司的申索，亦無資格加入訴訟。

工會指「追唔到」賠償損權益

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，受聘於海外公司的工友若無買保險或保單有問題，判辭的確立令他們無法向局方申請援助，變相「追唔到」賠償，權益大受影響。

上訴人為僱員補償援助基金管理局；答辯人方澤群於2014年10月，在內地寧波污水處理廠工作時意外跌入壕溝，身體受傷回港接受治療，獲1015日病假。基於符合俗稱「F通道」的《高等法院規則》第11號命令第1（1）（f）條規則，他獲高院聆案官准許，將令狀送達其僱主之一、位於美國的公司以向其索償，對方無抗辯，法庭作出非正審判決，判其敗訴。答辯人又與另一僱主（香港公司）達成和解，局方考慮到或需承擔答辯人向該美國公司的申索，遂介入訴訟。

終院表示，答辯人雖在內地受傷，但在港接受治療、蒙受痛苦，其「間接損害」符合「F通道」規則中所稱的「損害」，故同意高院裁決，容許答辯人將令狀送達位於香港以外的被告人。

判辭又指，《僱員補償援助條例》第33（d）條規定，就在香港沒有營業點的僱主、在香港以外地方聘用的僱員在外地受傷，僱員不得向「僱員補償援助基金」提出聲請。因原審時已裁定本案僱傭合約在美國訂立，美國公司顯然在港以外及無在港營業點，符合條例所指，所以答辯人不得向局方申請「濟助付款」，局方亦毋須承擔答辯人向美國公司的申索。

【案件編號：FACV 5/22】

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