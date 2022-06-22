斥「玩女人」起爭執 妻報稱遇襲改口跌倒 海關督察獲撤控須自簽

妻案發稱「返全職 餵人奶」

被告駁「奶粉都得 你慳啲」

被告余元中（34歲）報稱海關督察（機場組），否認一項襲擊致造成身體傷害罪。根據控罪，被告2021年4月3日在海怡半島宿舍一單位內襲擊女子何紀慰，因而對她造成身體傷害。

女事主何紀慰供稱，二人案發時已育有一女，惟兩人關係惡劣，「幾唔開心，知佢有外遇」。案發當天凌晨，何正於房中睡覺，並鎖上門，聽見被告不停敲門，她回應指「唔可以開門畀你，因為我要瞓呢度」。

指警勸勿驗傷「咁搞好麻煩」

被告尋獲鑰匙開門進內，二人起爭執，情緒激動，何斥被告結交新歡並串謀趕走她，而她則全職工作、「餵人奶」，但遭被告反駁「你慳啲喇」。其後兩人開始推拉，何失重心，向右後方跌倒，後腦稍微碰到嬰兒牀欄，左肩也感到拉傷，被告見狀離開房間。何隨後鎖上房門大哭及報警求助。

何續說，警員到場後曾勸喻她別入院驗傷，告知她「唔想搞大件事，可以唔驗傷，你咁樣搞會好麻煩，會無晒贍養費」。何其後再詢問朋友意見，決定「保護番自己」，再報警後送到瑪麗醫院驗傷。

何接受辯方盤問時，同意被告沒襲擊她。她又在庭上透露，被告現正與其辦理離婚手續，二人曾要求家事法庭處理女兒的撫養權。

女事主作供後，控辯雙方達成共識，控方決定撤控。暫委裁判官何慧嫻判被告自簽守行為，其間不能干犯與暴力相關的罪行。

【案件編號：ESCC 2438/21】